Путин одобрил инициативы «Единой России» по решению вопросов занятости населения и защите гарантированного минимального дохода

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Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов озвучил основные законодательные приоритеты партии на встрече с Владимиром Путиным 17 февраля. В первую очередь речь идет о поправках в закон о занятости.

Они предполагают, что полномочия центров занятости перейдут на федеральный уровень. Это сделает услуги центров одинаково качественными по всей стране. Кроме того, усилится межрегиональное взаимодействие — люди будут понимать, что их профессия востребована, например, в соседнем регионе. Это постепенно приведет к замене внешней трудовой миграции на внутреннюю — то есть, работу в первую очередь получат россияне, а не приезжие. Поправки в скором времени внесут в Госдуму, рассказал Сергей Неверов.

«Центры занятости должны заработать по-новому, и из «бирж труда», куда человек обращался в первую очередь за пособием, они должны превратиться в удобные, клиентоориентированные центры. Мы предлагаем развитие электронной формы предоставления госуслуг в сфере занятости. Также необходимо расширить функционал платформы «Работа в России». Это позволит сократить перечень документов, которые необходимо подавать в службы занятости», — сказал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме.

Владимир Путин предложения партии в сфере занятости поддержал.

«Давайте совместно с Правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую», — сказал глава государства.

Еще одна инициатива «Единой России» направлена на защиту гарантированного минимального дохода от списания за долги. Сергей Неверов рассказал, что «Единая Россия» подготовила законопроект и внесла в его в Госдуму 11 февраля.

«Реализация нашего закона даст возможность должнику указать в службе судебных приставов банковский счет для сохранения ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк и другие кредитные организации не смогут списывать эту сумму в счет погашения долга», — подчеркнул Сергей Неверов.

Этот вопрос, по мнению Владимира Путина, требует предметного подхода.

«Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», — заявил глава государства, комментируя инициативу.

Кроме того, Сергей Неверов поднял тему индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство по поручению Президента готовит сейчас варианты решений вопроса.

«Мы тоже направили туда ряд предложений, надеемся, что они найдут свое отражение в окончательном варианте», — отметил руководитель фракции и сообщил, что ранее «Единая Россия» уже внесла поправки в законодательство, устанавливающие индексацию для пенсионеров-опекунов.

«Инициатива «Единой России» предусматривает защиту не только средств пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий. Но сейчас это важно именно для них. Человек, попавший в сложную ситуацию из-за долгов, сможет определить один счет, на котором будет гарантированно сохраняться минимальный доход. Никто не арестует эти суммы, и это правильно», - считает руководитель фракции «Единой России» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин. Он отметил, что региональные парламентарии уделяют особое внимание подобным вопросам и в рамках личных приемов граждан, и в своих избирательных округах.

Над вопросами занятости и защиты доходов граждан «Единая Россия» работает на протяжении нескольких месяцев. Осенью прошлого года тему защиты гарантированного минимального дохода поднял председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, она будет отражена в народной программе партии на выборах в Госдуму. Над поправками в закон о занятости единороссы работали совместно с Минтруда, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости