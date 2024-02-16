Путин объявил о доплатах, которые будут начисляться медикам с 1 марта в небольших населенных пунктах

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"В городах, где живет от 50 тыс. до 100 тыс. человек, врачи дополнительно помимо базовой заработной платы будут получать 29 тыс. рублей, средний медперсонал - 13 тыс. рублей, а в населенных пунктах, где живет менее 50 тыс. человек, такие специальные выплаты будут существенно выше, а именно: 50 тыс. рублей ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи и 30 тыс. - медицинские работники среднего звена", - уточнил Путин, передает ТАСС.

"Понятно, что для реализации таких решений потребуется время для подготовки нормативной базы. Я прошу правительство завершить такую работу в короткие сроки, чтобы уже с 1 апреля медицинские работники начали получать повышенные выплаты за март, как бы задним числом", - подчеркнул глава государства.