Путин о причинах глобального роста цен

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Рост цен носит глобальный характер, к нему привела мягкая бюджетная политика ряда стран, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, отметив, что в России для борьбы с инфляцией нужно делать акцент на увеличении предложения товаров и услуг, передает РИА Новости.

"Уже говорил, что рост цен носит глобальный характер, тоже мы это с вами хорошо знаем. Его основные причины - это чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран, развитых экономик", - сказал Путин.

"С учетом этого нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент прошу делать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую очередь это касается продовольственных товаров", - добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько