Путин: никакой необходимости во второй волне мобилизации нет

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Необходимости во второй волне мобилизации нет, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года.

Глава государства отметил, что во время частичной мобилизации удалось набрать 300 тысяч человек. После этого власти перешли к набору военных на контрактной основе. По состоянию на вчерашний день, в армию поступили 486 тысяч человек. И поток мужчин, готовых защищать родину, не сокращается, подчеркнул президент, ежедневно в военкоматы по всей стране приходят по 1,5 тысячи добровольцев.

Путин также отметил, что мобилизованные из первой волны отлично воюют, 14 из них стали Героями России. Сейчас 244 тысячи человек находятся в зоне боевых действий, 41 тысяча человек уволилась по достижению предельного возраста, состоянию здоровья и другим причинам, пишет РИА Новости.