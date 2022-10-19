Путин: необходима собранность от всех уровней власти, особая ответственность лежит на главах регионов

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Необходима собранность от всех уровней власти, особая ответственность лежит на главах регионов, получивших дополнительные полномочия, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"И еще раз подчеркну: сегодня необходима собранность от всех уровней власти. Особая ответственность возлагается на глав регионов, которые получили дополнительные полномочия", - сообщил Путин на заседании Совета безопасности РФ.

По его словам, от всех руководителей субъектов Федерации требуется согласованные действия, готовность принимать быстрые, выверенные решения.

Ранее президент заявил о том, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.

Фото: ТАСС