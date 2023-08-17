Путин назвал важнейшей задачей обновление парка общественного транспорта в РФ

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Президент РФ Владимир Путин 17 августа заявил, всё больше граждан предпочитают общественный транспорт личному, несмотря на рост числа автомобилистов в стране за последнее десятилетие, пишут "Известия".

На фоне этого глава государства отнес к первоочередной задаче модернизацию городского транспорта.

«Важнейшая задача — обновление парка. Сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев. А с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет еще больше», — указал он.

По словам Путина, опорой в достижении поставленных целей станет промышленность, в частности, машиностроители и их смежники. Президент также отметил, что сегодняшний уровень развития производственных мощностей страны позволяет справиться с указанными задачами.

«Ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозится более 10 млрд человек, плюс на метро — 3 млрд, и более 1 млрд — на пригородном железнодорожном транспорте», — добавил он.

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