Путин назначил врио глав новых регионов

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Президент России Владимир Путин в среду, 5 октября, назначил врио глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Соответствующие указы были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, врио главы ДНР назначен Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник.

Согласно положению договора о принятии территорий в состав России, врио глав республик будут работать до избрания главы в соответствии с российским законодательством.

Врио губернатора Запорожской области стал Евгений Балицкий, Херсонской области — Владимир Сальдо.

Врио губернаторов будут руководить регионами до вступления в должность избранных губернаторов областей. Выборы должны пройти в соответствии с законодательством РФ.

Ранее в этот день Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Накануне, 4 октября, законодательная инициатива была одобрена Советом Федерации на пленарном заседании.

Согласно закону, жители регионов со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

До этого, 30 сентября, в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.

27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%, пишут "Известия".