Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову на пост детского омбудсмена

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Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой стать новым уполномоченным по правам ребенка в России, она согласилась. В сообщении на сайте Кремля говорится, что глава государства уже подписал указ о назначении, передает РБК.



Львова-Белова родом из Пензы, ей 36 лет, она мать и опекун 22 детей. С сентября 2020 года представляет Пензенскую область в Совфеде. До назначения на пост сенатора была исполнительным директором реабилитационного центра «Квартал Луи», работающего с молодыми людьми с инвалидностью, оказавшимися без попечения родителей.



На этом посту она сменит Анну Кузнецову.



В связи с избранием в Госдуму президент Владимир Путин 1 октября освободил Кузнецову от должности уполномоченного по правам ребенка. Этот пост она занимала с сентября 2016 года. По закону, детский омбудсмен назначается на пять лет и не может занимать свою должность более двух сроков подряд.





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