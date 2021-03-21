Путин и Шойгу катаются на вездеходе и гуляют в сибирской тайге

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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят эти выходные в одном из регионов Сибири, где катаются на вездеходе и совершают пешие прогулки в тайге, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе", - сказал Песков, отметив, что в ближайшее время пресс-служба президента распространит видеокадры и фотографии из этой поездки.

По словам пресс-секретаря президента, Путин вместе с Шойгу катаются на вездеходе, а также совершают пешие прогулки в тайге.

Во время поездки министр обороны показал президенту свою мастерскую, где он занимается изготовлением поделок из древесины.

Фото: пресс-служба президента РФ