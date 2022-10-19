Путин: денежное довольствие мобилизованных должно быть не менее 195 тыс. рублей в месяц

133

Власти РФ должны обеспечить денежное довольствие мобилизованных на уровне не менее 195 тыс. рублей в месяц, включая период подготовки военнослужащих, заявил Путин на заседании Совета безопасности в среду, передает ТАСС.

"Известно о проблемах, возникших в последнее время и с выплатами денежного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат, они должны составлять, напомню, не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава", - указал он.

Россия гордится всеми, кто выполняет долг по защите Отечества, каждый военнослужащий должен быть обеспечен всем необходимым, заявил Путин.

Как пояснил Путин, это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания. "У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы, а они есть, на современном и достойном нашей страны уровне", - подчеркнул президент.

Фото: пресс-служба правительства СО