Путин дал гражданство России неформальной экс-советнице Рейгана Сюзанне Масси

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Президент России Владимир Путин дал российское гражданство бывшей неформальной советнице экс-президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РБК.



В мае 2021 года Масси в эфире телеканала НТВ попросила Путина предоставить ей российское гражданство. Она говорила, что посвятила долгие годы сближению народов России и США. Экс-советница утверждала, что может лучше работать в России и что ее дети не возражают против такого решения.



«Я посвятила много лет моей жизни сближению народов США и России. Сегодня для меня крайне важно оставаться в России, чтобы продолжать мое дело. Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честь для меня», — говорила она.



Ранее Масси жила в России по визе.



Сюзанне Масси 90 лет. Она начала изучать историю России и Советского Союза в конце 1960-х годов. После этого она написала книгу «Земля Жар-птицы». В1954 году она вышла замуж за историка Роберта Масси, который изучал царскую Россию. Супруги расторгли брак в 1990 году. В 2019-м Масси умер в возрасте 90 лет.





Фото: wikipedia.org/РБК