Путин: 2 октября в России будут отмечать День метростроителя

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Президент России Владимир Путин 1 марта объявил об учреждении Дня метростроителя. Об этом глава государства рассказал в ходе церемонии открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, пишут "Известия".

Отмечаться праздник будет 2 октября.

«В знак уважения ко многим поколениям создателей метро мной подписан указ об учреждении Дня метростроителя. Он будет отмечаться ежегодно 2 октября», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что 2 октября 1931 года было решено начать строить метро в Москве.

«Это своего рода день рождения всего российского метро», — подчеркнул Путин.

Фото: ru.freepik.com