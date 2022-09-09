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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Прозрачность сентябрьских выборов обеспечат общественные наблюдатели

9 сентября 2022 09:58
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Прозрачность сентябрьских выборов обеспечат общественные наблюдатели

Уже завтра стартует голосование #ЕДГ2022. За ходом голосования будут следить общественные наблюдатели. В Самарской области более 200 человек заявились и прошли обучение для того, чтобы контролировать соблюдение закона и процедуры выборов в #ЕДГ2022.

9, 10 и 11 сентября в Самарской области будут выбирать депутата Губернской думы по Красноярскому округу, а также депутатов в представительные органы внутригородских районов Самары и отдельных муниципалитетов. 

Общественное наблюдение за выборами в регионе ведется третий год. Общественников на семинарах заранее готовят оперативно реагировать на попытки дестабилизации избирательного процесса, предотвращать возможные нарушения, знакомят с процессом голосования и подсчета результатов. Будущие наблюдатели обязательно изучают основы законодательства, регламентирующего права и обязанности голосующего. Поэтому среди общественных наблюдателей традиционно много будущих юристов и людей, уже состоявшихся в профессии.

Профессор Самарского университета, сопредседатель Общественного штаба по независимому наблюдению за голосованием Виктор Полянский отметил, что в 63-м регионе сложился хороший опыт общественного наблюдения. Оно велось в ходе выборов Президента Российской Федерации, на выборах Губернатора Самарской области, а также во время голосования по изменениям в Конституцию России и других избирательных кампаний. Как отмечают эксперты, важно, что общественные наблюдатели не работают на интересы каких-либо конкурирующих политических сил. В их задачу входит отслеживание законности всех выборных процедур и в конечном счете честности результатов голосования.

- Главная задача наблюдателей будет состоять в обеспечении чистоты и прозрачности предстоящих выборов и законности их итогов. Выборы должны отражать волю и интересы населения и действовать независимо от какого-либо политического или социального фактора, - подчеркнул Виктор Полянский.

Особенностью #ЕДГ2022 стало увеличение общественных наблюдателей. Также Общественная палата сможет направить своих представителей не только в участковые, но и в территориальные избиркомы. Это основные изменения избирательного процесса этого года. 

В конце августа Общественная палата Самарской области подписала соглашение о сотрудничестве при осуществлении общественного наблюдения за выборами с региональными отделениями политических партий, а также с целым рядом некоммерческих организаций.

- Общественной палате Самарской области удалось сформировать некий костяк наблюдателей, которые прониклись настоящим, неподдельным интересом к выборам. Это так называемые «знакомые все лица», которые, как правило, не просто отсиживаются на стуле, а реально заинтересованы всей процедурой выборов и тонкостями избирательного законодательства. Они задают интересные вопросы, готовы сами делиться опытом разрешения спорных и конфликтных ситуаций на избирательных участках. Но в этом году заявилось много и тех, кто сталкивается с наблюдением впервые. Поэтому в дни голосования, каждый из наблюдателей сможет получить поддержку и проконсультироваться по возникающим вопросам по телефону «горячей линии» для наблюдателей с членами Общественного Штаба и командой юристов, - подчеркнула член ТИК Октябрьского района Оксана Круглова. 

 

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