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Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал zakon.kz.

Ранее СМИ сообщали, что несколько тысяч протестующих пытались прорваться на территорию резиденции, в ее районе был виден дым, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток), где для разгона толпы полиция применила светошумовые гранаты, а также в других городах, в частности в Атырау, Актобе (запад), Уральске (северо-запад), Таразе, Шымкенте и Кызылорде (юг), Караганде (северо-восток) и даже в Нур-Султане. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. 5 января глава государства отправил в отставку правительство. Его члены продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.

Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС