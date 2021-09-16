Прокуратура требует от Apple и Google устранить нарушения по вмешательству в выборы

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Органы российской прокуратуры направили в адрес руководителей компаний Apple и Google, действия которых в период российских выборов рассматриваются как противоправные, представления с требованием устранить нарушения, связанные со вмешательством в избирательную кампанию, передает ТАСС. Об этом сообщил в четверг глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов.

"Есть официальные представления органов российской прокуратуры от 9 сентября 2021 года в адрес генерального директора Apple, господина Кука и главного исполнительного директора Google, господина Пичаи. В обоих представлениях содержатся требования принять исчерпывающие меры по устранению указанных прокуратурой нарушений российского законодательства, способствующих неправомерному вмешательству в выборы", - сказал сенатор на заседании комиссии в четверг.

"Российская сторона, в частности, обратила внимание на американские цифровые компании Apple и Google, действия которых в период российских выборов рассматриваются нами как противоправные, непосредственно связанные со вмешательством в сугубо внутренние дела России", - добавил Климов.

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