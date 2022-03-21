Прокуратура не стала требовать запрета WhatsApp в России

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Прокуратура по делу о признании американской компании Meta (бывшая Facebook) не требует запретить работу мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает ТАСС.

«На основании наличия признаков экстремистской деятельности прокуратура просит запретить на территории РФ деятельность компании Meta. В отношении мессенджера WhatsApp эти требования не распространяются», — заявил прокурор.

Отмечается, что требование прокуратуры поддержал Роскомнадзор и представители ФСБ. Прокурор отметила, что социальные сети компании влияют на общественное мнение и используют это влияние для произвольного трактования.