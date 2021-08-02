Продукция местного производства – прямой путь к снижению стоимости «борщевого набора» в регионе  

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В Самарской области фиксируется снижение цен на овощи из так называемого «борщевого набора». Согласно данным Самарастата, за последние недели средняя цена, скажем, килограмма картофеля на прилавках региона снизилась с 53 рублей до 43 рублей 15 копеек. Морковь тоже подешевела: только за неделю с 20 по 26 июля цена на нее стала почти на 13 процентов меньше, сейчас она стоит 81,38 рубля, тогда как на начало прошлого месяца ценник держался в районе сторублёвой отметки. Огурцы и помидоры за этот же период подешевели в среднем на 10 процентов.

На сельскохозяйственных ярмарках, работающих в населенных пунктах региона, ценники на местную продукцию ниже средних показателей. В этом убедились депутаты фракции «Единой России» в Самарской губернской Думе, которые в минувшие выходные побывали на сельскохозяйственной ярмарке в Тольятти. Там местные производители уже представили урожай этого сезона.

Как отметил руководитель фракции «Единой России» в Самарской губернской думе, председатель постоянного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Живайкин, цены на сезонные овощи от местных производителей напрямую влияют на общий уровень цен на продовольственных прилавках. Однако, важно сузить коридор таких колебаний, и для этого нужен системный подход и комплекс мер на разных этапах формирования цены.

«Необходимо дополнительно разработать комплекс мер поддержки сельхозпроизводителей — если государство в течение всего сезона будет помогать, это позволит сдерживать цены на продукцию. Также мы продолжим работу с торговыми сетями, чтобы сократить цепочку посредников и добиться, чтобы ценники на прилавках не были максимальными. Вместе с профильным министерством Самарской области депутаты фракции разработают меры поддержки для фермерских хозяйств, чтобы они действовали уже весь следующий год — и чтобы такие ситуации с ценами не повторялись», — сказал депутат.

С производителями овощей постоянно взаимодействует министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Глава ведомства Николай Абашин подчеркнул, что на ситуацию серьезно влияет наличие или отсутствие на рынке местной продукции.

«В Самарской области порядка 4000 гектаров посевных площадей картофеля и около 3500 гектаров — овощей линейки «борщевого набора». Урожай прошлого года в прошлом месяце закончили отгружать в торговые сети, и мы сразу ощутили серьезный рост цен на импортный картофель и овощи, поставки велись из Азербайджана, Марокко и других стран. Свой ранний картофель мы начинаем убирать в июле, и сегодня на ярмарке в Тольятти мы видим первую продукцию наших фермерских хозяйств — цена на 60-70 процентов ниже тех, что представлены в торговых сетях. Думаю, что это не последнее снижение — массовая уборка овощей в регионе еще не началась, когда мы перейдем в эту фазу, цена, вероятно, дополнительно уменьшится», — сказал министр.

Сами фермеры отмечают высокую востребованность своей продукции и заявляют о готовности обеспечить продовольственную безопасность региона.

«Наше хозяйство расположено в Приволжье, на ярмарке в Тольятти мы представили картофель первой, ранней копки — достаточно популярного на рынке сорта. Цены ниже рыночных, оптовые — значительно. Покупатели нашу продукцию знают, объемы посевных площадей позволяют обеспечивать жителей Самарской области картофелем хорошего качества», — рассказала депутатам менеджер по реализации крестьянско-фермерского хозяйства «Цирулев» Елена Безрукова.

Единороссы собрали мнения жителей Тольятти о сельскохозяйственных ярмарках, организованных в регионе — и пришли к выводу, что эту практику необходимо расширять, учитывая спрос и просчитывая наиболее эффективное расположение точек торговли.

«Мы поговорили с продавцами и покупателями на местных ярмарках, убедились в том, что цены на овощи действительно сдержанные и доступные. Люди приобретают продукцию наших, самарских производителей, он существенно дешевле, чем завозной. Такие ярмарки выходного дня — хорошая практика, у людей есть потребность, они оказываются в выигрыше по ценам, при этом здесь представлены овощи и фрукты в большом разнообразии и на любой вкус», — отметила депутат фракции «Единой России» в региональном парламенте Екатерина Кузьмичева.

Рабочая группа по сдерживанию цен на овощи в Самарской области по итогам посещения ярмарки провела совещание, в ходе которого было отмечено, что предприятия, занимающиеся овощеводством в Самарской области, получают поддержку: есть и стимулирующие, и компенсирующие меры для таких хозяйств. Глава Тольятти Николай Ренц предложил однопартийцам разработать механизмы, которые помогут не только производителям, но и переработчикам сельскохозяйственной продукции.

Правительство Самарской области по инициативе депутатов «Единой России» более подробно проинформирует производителей овощей о возможностях прямого выхода на покупателей. Муниципалитеты региона готовы предоставить дополнительные площади для размещения ярмарок, которые будут работать не только в выходные, но и в будние дни.

«Сейчас мы видим уверенную тенденцию на снижение цен. Отпускные цены «с поля» сегодня — 18 рублей за килограмм картофеля, капуста — 20 рублей, морковь — порядка 15 рублей, свекла тоже в этих пределах. Урожай этого сезона приходится выращивать в непростых условиях, но большая часть овощей в нашей области растет на орошаемых полях, так что погода на результат не повлияет. Урожайность высокая, произведем не менее чем по 120 тысяч тонн картофеля и овощей, входящих в основной набор, обеспечив жителей региона собственной продукцией», — рассказал Николай Абашин.

Александр Живайкин подчеркнул, что решение навести порядок в сфере торговли продуктами первой необходимости, принять меры, которые могли бы привести к снижению цен, было принято «Единой Россией» на федеральном уровне. Эта работа в Самарской губернии ведется под руководством секретаря регионального отделения партии Дмитрия Азарова, к ней присоединились депутаты-единороссы всех уровней. Единороссы продолжат мониторинг цен на рынках и в магазинах региона, обсудят на законодательном уровне дополнительные меры поддержки для сельхозпроизводителей и будут вести диалог с крупными торговыми сетями, чтобы не допустить чрезмерной наценки на овощи.

На площадке «Единой России» 19 июля состоялось совещание, посвященное выработке конкретных решений по сдерживанию цен на продукты из так называемого «борщевого набора», а также на помидоры и огурцы. В нём приняли участие депутаты Госдумы, представители правительства России, главы регионов.

По итогам встречи правительству страны рекомендовали заключить соглашение о снижении торговых наценок на продукты первой необходимости и овощную продукцию — и контролировать его исполнение. Также в регионах будут организовывать поставки от производителей на рынках и ярмарках без посредников на весь период сезона. «Единая Россия» также предложила кабмину принять меры по снижению цен на химические удобрения для сельхозпроизводителей.

Разработаны и долгосрочные меры: создана рабочая группа по совершенствованию законодательства, которое установит баланс между интересами сельзозпроизводетелей и торговыми сетями. В Программу развития сельского хозяйства внесут коррективы, профильное министерство вернется к теме создания сельхозкооперативов из местных производителей.

В Самарской области ситуацию с ценами контролируют активисты «Единой России» по поручению губернатора, секретаря реготделения Дмитрия Азарова. Фракция партии в губернской думе заявила о готовности оперативно разработать меры регионального уровня, которые помогут урегулировать положение дел на прилавках магазинов, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"