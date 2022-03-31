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Призывников-срочников не будут направлять в горячие точки

31 марта 2022 15:48
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Весенний призыв в армию никак не связан с операцией на Украине, в ней участвуют только офицеры и контрактники.

1 апреля в Самарской области, как и во всей стране, стартует весенняя призывная компания. В ходе весеннего призыва 2022 года ряды военнослужащих вооружённых сил России пополнят несколько тысяч жителей губернии, достигших призывного возраста.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки, - отметил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. - Все военнослужащие весеннего призыва прошлого года, по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания».

Весенний призыв в армию никак не связан с операцией на Украине, в ней участвуют только офицеры и контрактники, - заявляют в Минобороны РФ. По поручению Президента Владимира Путина, участие солдат-срочников в ней исключено.

Призывники этого года будут проходить службу в различных родах войск в разных регионах нашей страны. Военнослужащие срочной службы пройдут подготовку в учебных центрах в течение от трёх до пяти месяцев.

«Во-первых, в обществе сейчас явственно наблюдается большой патриотический подъём. И молодежь занимает более выраженную активную гражданскую позицию, - говорит ветеран боевых действий, член регионального Штаба ОНФ в Самарской области Сергей Мирошниченко.  - Во-вторых, отпали опасения о переброске срочников на передовую.  Президент и Министр обороны четко и однозначно высказались по этому поводу, сомнений нет. Кроме того, надо признать, что эта операция проводится на таком уровне военных действий, что от необученных призывников будет больше проблем, суеты и неразберихи, чем реальной помощи. Мне кажется, это все теперь понимают».

Весной этого года в армию планируют призвать 134,5 тысячи россиян. Это на 150 человек меньше, чем весной прошлого года. Весенняя призывная кампания в России продлится до 15 июля.

 

Фото:   пресс-служба ЦВО/СОВА

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