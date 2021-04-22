Принят закон о квоте на социальную рекламу в интернете

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Как ранее пояснял Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, эти нормы уже действуют для телевизионной рекламы и рекламы на баннерах. Закон, принятый в третьем чтении, распространяет механизм квотирования на все площадки, в том числе в интернете. По его словам, на первом этапе инициатива затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами: «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google, Facebook.

Закон также предполагает создание системы мониторинга и единого оператора размещения, который будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, распространяющих рекламу, и в рамках пятипроцентной доли размещать социальный контент.

В пояснительной записке к документу отмечается, закон направлен на создание дополнительных мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и упрощение работы интернет-компаний с социально значимым контентом при распространении социальной рекламы в Сети.

Оператор социальной рекламы будет определяться Правительством РФ по представлению Министерства цифрового развития. Правительство также наделяется полномочиями по утверждению критериев отнесения информации к социальной рекламе. При этом оператору будет запрещено передавать полученные от рекламораспространителей сведения третьим лицам и взимать плату с рекламодателей за распространение социальной рекламы, передает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru