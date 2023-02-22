При поддержке «Единой России» продолжаются профориентационные экскурсии для молодёжи и студентов Самарской области

Активисты МГЕР и волонтёры «Единой России» побывали в музее истории ООО «Газпром трансгаз Самара». История музея тесно связана со становлением и развитием отечественной газовой промышленности. Ребята познакомились с обширной музейной экспозицией, где хранится немало подлинных экспонатов: от газет времён Великой Отечественной войны до уникального оборудование для подводной сварки, узнали о жизни Самары - «запасной столицы» и газификации всей страны.

«Нам рассказали про историю создания компании, о ее прошлом и настоящем, о запуске газопровода «Самара-Бургуслан». Мне захотелось связать свою жизнь с газовой отраслью и внести свой вклад в развитие российской промышленности», - поделился впечатлениями волонтёр Илья Усачев.

«Мне запомнились истории о людях, которые работали на масштабном строительстве газопровода, отдавали все силы своему делу. Они вызывают большое уважение, хочется быть похожими на них», - рассказала после экскурсии Алиса Суркова, активист МГЕР.

В юбилейный для самарских газовиков год по инициативе депутатов Самарской губдумы: генерального директора ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимира Субботина и генерального директора ООО «Газпром межрегионагаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара» Михаила Смирнова сотрудники музея пригласили на профориентационную и историческую экскурсию волонтёров, студентов и учащихся ссузов.

«Жители самарского края могут по праву гордиться тем, что Самарская область на протяжении десятилетий лидирует и в разработке газовых месторождений, и в применении «голубого топлива». История газопровода «Бугуруслан — Куйбышев», по которому газ поступал на оборонные предприятия, где тоже ковалась Победа, и все дальнейшее успешное развитие газовой отрасли региона нельзя отделить от истории большой страны. Молодежь должна знать свою историю, в лицах и фактах. Без этого невозможно строить успешное будущее», - считает депутат фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Михаил Смирнов.

Отметим, что по инициативе «Единой России» и при поддержке депутатов фракции в регионе проходят профориентационные экскурсии для молодёжи и студентов на крупные предприятия Самарской области, чтобы познакомить подрастающее поколение с многообразием специальностей и историей промышленного производства.