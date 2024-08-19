Президенты Путин и Алиев подтвердили высокий уровень российско-азербайджанского диалога

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Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили высокий уровень российско-азербайджанского диалога и положительную динамику развития сотрудничества, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля, передает РИА Новости.

"Лидеры двух стран подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога и положительную динамику развития всестороннего сотрудничества, выразили свою готовность всемерно содействовать усилиям по реализации и полному раскрытию потенциала положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, а также Плана мероприятий ("Дорожной карты") по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024-2026 годы", - говорится в заявлении.

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