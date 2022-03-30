Президент запретил с 31 марта приобретать иностранное ПО для объектов критической инфраструктуры России

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации, он вступает в силу со дня подписания, передает ТАСС.

Согласно указу, глава государства запретил с 31 марта приобретать иностранное программное обеспечение, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, для объектов критической информационной инфраструктуры без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти. Запрет распространяется и на закупки услуг, необходимых для использования такого софта, следует из документа.

Кроме того, с 1 января 2025 года органам государственной власти запрещается использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры.

В связи с этим правительство РФ должно в месячный срок утвердить требования к программному обеспечению, используемому госорганами на объектах критической информационной инфраструктуры, а также правила согласования закупок иностранного софта и услуг, необходимых для его использования.

В числе прочего глава государства поручил кабмину в течение полугода реализовать мероприятия для обеспечения преимущественного применения отечественных радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования на объектах критической информационной инфраструктуры. Согласно указу, в рамках такой работы правительству необходимо определить сроки и порядок перехода на использование доверенных программно-аппаратных комплексов, а также "обеспечить создание и организацию деятельности научно-производственного объединения, специализирующегося на разработке, производстве, технической поддержке и сервисном обслуживании доверенных программно-аппаратных комплексов для критической информационной инфраструктуры".

Кроме того, на кабмин возлагается ответственность за создание системы мониторинга и контроля в указанной сфере и организацию подготовки и переподготовки соответствующих кадров.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС