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Президент России Владимир Путин поздравил со 110-летием самарский коллектив ОДК-Кузнецов

20 октября 2022 17:43
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Владимир Путин отметил многолетний вклад поколений заводчан в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил коллектив самарского предприятия ОДК-Кузнецов Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха со 110-летием создания.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил многолетний вклад поколений заводчан в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России. Отдельное внимание Президент уделил самоотверженному труду коллектива завода в годы Великой Отечественной войны, когда в тяжелейших условиях эвакуации было обеспечено бесперебойное производство авиационных двигателей для штурмовиков Ил-2.

«У ваших предприятий славная, богатая трудовыми свершениями история. Во многом благодаря профессионализму и самоотверженности талантливых учёных, конструкторов, инженеров, специалистов коллективы заводов всегда с честью выполняли ответственные государственные задачи, вносили значимый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Так было и в годы Великой Отечественной войны, когда в тяжелейших условиях – и в Москве, и на новой производственной площадке в Куйбышеве – они надёжно обеспечивали авиационными двигателями боевые самолёты Военно-воздушных сил РККА, приближая Победу.

Важно, что нынешнее поколение заводчан трудится основательно, с полной отдачей, широко внедряет передовые идеи и разработки, реализует перспективные проекты в сфере производства и сервисного обслуживания авиамоторов, двигателей, индустриальных газотурбинных установок в интересах Министерства обороны РФ, крупнейших отечественных компаний. И конечно, отрадно, что вы бережно храните преемственность поколений, продолжаете замечательные традиции, заложенные ветеранами», – говорится в телеграмме Главы государства.

Самарская область исторически играет одну из ключевых ролей в освоении космоса. Именно на самарской земле была создана ракета, на которой Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Наши ракеты-носители уже много десятилетий служат стране, выводя в космическое пространство пилотируемые и транспортные корабли, автоматические космические аппараты. Огромную роль в этой сложнейшей работе играет труд коллектива самарского завода «Кузнецов», где не только собирают двигатели, но и производят комплектующие для ракет-носителей.

21 сентября с космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-22». К Международной космической станции отправился экипаж из трех человек во главе с командиром корабля Героем России, летчиком-космонавтом РФ Сергеем Прокопьевым.

«В том, что состоялся очередной успешный старт, конечно огромный вклад всех тружеников РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», «Тяжмаша». Благодаря трудовым коллективам этих славных предприятий Самарская область является мощнейшим и ведущим центром ракетостроения в нашей стране, обеспечивая лидерские позиции России в мире», – отметил Дмитрий Азаров, поздравляя участников пуска.

 

Фото:   ОДК-Кузнецов

Теги: Акценты В центре внимания

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