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Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии

25 марта 2021 21:04
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Другим указом Путин освободил Лукьянова от обязанностей посла РФ в Латвии.

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии. Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

"Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил Лукьянова от обязанностей посла РФ в Латвии.

С 2019 года должность посла в Белоруссии занимал Дмитрий Мезенцев, который 19 марта 2021 года был назначен госсекретарем Союзного государства Белоруссии и РФ, сменив на этом посту Григория Рапоту.

 

Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости

 

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