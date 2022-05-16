Президент Киргизии Жапаров: Киргизия готова и заинтересована в сотрудничестве с РФ по всем направлениям

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Киргизия готова и заинтересована в сотрудничестве с РФ по всем направлениям, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, сообщает РИА Новости.

"Мы всегда готовы и заинтересованы во взаимном сотрудничестве с Российской Федерацией по всем направлениям", - сказал он в ходе двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Жапаров поздравил Путина с 77-летием победы и сообщил, что в этом году Россия и Киргизия отмечают еще 30-летие установления дипломатических отношений.

"В связи с чем поздравляю вас и в вашем лице великий российский народ с этим юбилеем", - сказал киргизский президент.

Фото: РИА Новости / Александр Астафьев