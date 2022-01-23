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Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит в отставку, передает РИА Новости.

"Я долго думал, решил уйти с поста президента республики после активной четырехлетней работы", - говорится в заявлении Саркисяна, размещенном на его сайте.

Заявивший об отставке Саркисян пожаловался на отсутствие должных полномочий, мешающих ему влиять на внешнюю и внутреннюю политику.

"У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария. Конституция также предполагает верховенство одного государственного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными институтами на исторической родине", - заявил Саркисян.

"Мы живем в уникальной реальности, реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны или мира. Не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа. Когда возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а как угроза со стороны различных политических групп, когда президент не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач", - отметил Саркисян.

Он добавил, что решение уйти в отставку - не эмоциональное, оно следует определенной логике. "У президента нет необходимых инструментов для воздействия на коренные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время", - отметил Саркисян.

Саркисян занимал пост президента с 2018 года.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС