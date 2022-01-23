Я нашел ошибку
Главные новости:
Заявивший об отставке Саркисян пожаловался на отсутствие должных полномочий, мешающих ему влиять на внешнюю и внутреннюю политику.
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит в отставку
В Самарской области завершилась ревакцинация всех военнослужащих миротворческой бригады Центрального военного округа.
Российские миротворцы завершили ревакцинацию от COVID-19 
В учении было задействовано около 500 военнослужащих и до 50 единиц военной техники, а также беспилотные летательные аппараты.
В Самарской области прошли тактические учения миротворцев
Встреча проходила в сильный снегопад.
Молодежный состав "Крыльев Советов" одержал первую победу в новом году
ГУ МЧС Самарской области напоминает гражданам о некоторых правилах поведения при вызове пожарных.
За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения СО 10 раз выезжали на ложные вызовы
Жителям региона нужно внимательно и ответственно отнестись к выбору вакцины, так как каждая имеет собственные противопоказания.
Список противопоказаний от вакцинации обновили: что нужно знать жителям Самарской области
По словам актрисы, она чувствует себя значительно лучше и находится в реабилитационном центре.
Елена Проклова рассказала о своем состоянии после перенесенного инсульта
Однако, как подчеркнул Первый вице-мэр, нарекания со стороны как курирующих работу ведомств, так и со стороны жителей города, есть – и они справедливы.
Сегодня Самару от снега очищают 324 единицы техники и более 3100 уборщиков 
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.69
0.25
EUR 86.91
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит в отставку

23 января 2022 20:53
144
Заявивший об отставке Саркисян пожаловался на отсутствие должных полномочий, мешающих ему влиять на внешнюю и внутреннюю политику.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит в отставку, передает РИА Новости.

"Я долго думал, решил уйти с поста президента республики после активной четырехлетней работы", - говорится в заявлении Саркисяна, размещенном на его сайте.

Заявивший об отставке Саркисян пожаловался на отсутствие должных полномочий, мешающих ему влиять на внешнюю и внутреннюю политику.

"У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария. Конституция также предполагает верховенство одного государственного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными институтами на исторической родине", - заявил Саркисян.

"Мы живем в уникальной реальности, реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны или мира. Не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа. Когда возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а как угроза со стороны различных политических групп, когда президент не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач", - отметил Саркисян.

Он добавил, что решение уйти в отставку - не эмоциональное, оно следует определенной логике. "У президента нет необходимых инструментов для воздействия на коренные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время", - отметил Саркисян.

Саркисян занимал пост президента с 2018 года.

 

Фото:   Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Число заболевших коронавирусом в Самарской области снова приближается к тысяче
23 января 2022  13:14
Число заболевших коронавирусом в Самарской области снова приближается к тысяче
387
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
22 января 2022  12:55
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
664
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 января 2022  13:53
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
776
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
20 января 2022  12:59
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
939
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
20 января 2022  09:35
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
835
Весь список