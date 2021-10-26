Пресс-служба Правительства Самарской области разъясняет принятые постановления о действующих ограничениях

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С 25 октября по 7 ноября в регионе введён режим нерабочих дней. Соответствующее постановление №256 было опубликовано 22 октября.

Документ определяет особенности и ограничения работы для ряда предприятий и организаций, в том числе торговых центров, фитнес-центров, учреждений культуры, спорта, салонов красоты и т.д.

Важно: пункт 10 данного постановления гласит, что в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года иные постановления Губернатора Самарской области, устанавливающие комплекс ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, применяются в части не противоречащей настоящему постановлению.

Опубликованное сегодня Постановление №258 регламентирует, как будет жить и работать Самарская область после отмены режима нерабочих дней.

Все введенные ранее ограничения – режим работы ТЦ по qr-кодам, работа ресторанов на вынос и на доставку, ограничение работы учреждений культуры и спорта – продолжают действовать по 7 ноября включительно.