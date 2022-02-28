Представители общественных организаций региона подписали обращение в поддержку Президента России Владимира Путина

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В понедельник, 28 февраля, состоялось заседание региональной Общественной палаты, которое провёл Губернатор Дмитрий Азаров. В нем приняли участие председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, первый почетный председатель Самарской Губернской Думы Леон Ковальский, члены Общественной палаты Самарской области, а также представители общественных организаций, администраций и общественных советов муниципальных образований региона.

Общественная палата не могла остаться в стороне событий, происходящих сегодня в стране и в мире. Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер сообщил, что общественники и активисты НКО региона при участии общественной палаты подписали обращение в поддержку Президента России. По состоянию на 17 часов 28 февраля открытое письмо подписали около двухсот общественных и некоммерческих организаций региона.

«В сердце каждого из нас с детства есть различение того, что такое добро и зло, что такое Родина, что такое справедливость. Справедливость – это когда те, кто виновны в восьмилетних обстрелах мирных жителей Донбасса, наказаны. Справедливость – это когда те, кто унижал, пытал и убивал простых людей лишь за то, что они хотели свободно говорить на родном языке, получают возмездие. Справедливость – это защитить святую память о Подвиге наших предков, сломивших ценой миллионов жизней хребет нацистской гидре.

Мы, руководители общественных организаций, гражданские активисты, поддерживаем курс нашего Президента и призываем к объединению всех общественных сил. Мы выражаем безусловную поддержку нашим мужественным защитникам — солдатам и офицерам Вооруженных Сил России, ополченцам и военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик. Мы призываем все здоровые силы на нашей братской Украине отринуть страх и выступить против незаконного, националистического режима, годами стравливавшего наши братские народы, реабилитировавшего фашизм и осквернявшего память наших дедов, проливавших кровь за общую Победу.

Вынужденное и мужественное решение Верховного главнокомандующего России и действия Вооруженных сил Российской Федерации несут конец восьмилетней войне на Донбассе и одновременно предотвращают третью мировую, ядерную, войну, показавшую свои очертания после объявления режимом В. Зеленского о планах по выходу Украины из Будапештского меморандума об отказе от ядерного оружия. Россия войну не начинает. Россия войну заканчивает», — озвучил Виктор Сойфер текст обращения, выразив от имени всех членов Общественной палаты и некоммерческих организаций региона поддержку Главе государства.

Также по инициативе члена Общественной палаты, Почетного гражданина Самарской области, генерала армии, Героя России, Александра Баранова было создано широкое народное патриотическое движение в поддержку Донбасса, в поддержку решений Президента страны.

«Мы не в первый раз сталкиваемся со сложностями, внешними вызовами, которые нацелены на то, чтобы затормозить опережающее развитие нашей страны. Я очень рассчитываю, что в это очень непростое для нашей Родины время Общественная палата станет площадкой, на которой произойдет объединение всех общественных сил вокруг решений Президента страны по защите жителей Донбасса от агрессии, проведению операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сегодня, понимая, перед какими вызовами стоит наше государство, как никогда нужна консолидация общества», — обратился к членам общественной палаты Дмитрий Азаров.

Напомним, Самарская область стала одним из первых регионов, который включился в процесс по оказанию помощи жителям Донбасса. В числе первых регионов отправила гуманитарную помощь, приняла первых вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В субботу, 26 февраля в пункте временного размещения, оборудованном в санатории «Дубки», побывал Глава региона и пообщался с людьми.

«Я слышал ту боль и ненависть, те переживания и горе, страдания, которые люди вынесли. Со слезами на глазах они встретили решение нашей страны о признании независимости ДНР и ЛНР. 8 лет идет война. Люди живут в условиях войны. Сейчас пришло время её просто завершить. Защитить людей», — выразил свое мнение Глава региона.

Губернатор добавил, что Россия делала все, чтобы прекратить военные действия, но дипломатические способы договориться были исчерпаны.

«Даже те договоренности, которые на государственном уровне достигнуты между республиками ДНР и ЛНР, руководством Украины, не исполняются, люди продолжают гибнуть. Мы все делаем для того, чтобы войну прекратить. Конечно, не стоит забывать и о том главном сдерживающем факторе мира на территории всего земного шара – это ядерное сдерживание. Хрупкий баланс, который удерживает мир от глобальной войны. И сегодня страны НАТО сделали все, чтобы этот баланс нарушить. Угроза возникновения глобальной войны встала бы со всей очевидностью. И, конечно же, в интересах нашего государства обеспечивать сохранение этого баланса. И на самом деле все политики из западных стран все это прекрасно понимают. Но продолжают попытку загнать в угол нашу страну», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН, заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Котельников отметил, что общественники и депутаты поддерживают инициативы Президента России Владимира Путина.

«Нам деваться уже больше было некуда. Президент РФ очень доходчиво объяснил это безвыходное положение, при котором последствия могли быть непоправимыми. Мы пошли на этот шаг. И сейчас нужно еще больше единения, еще больше взаимопонимания, еще больше ответственности. Сегодня перед нами стоят новые масштабные задачи, которые поставило высшее руководство страны и региона: Президент РФ Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Решать эти задачи мы сможем только вместе, при активной поддержке гражданского общества», — сказал Геннадий Котельников.

«Президент отвечает за безопасность государства, берет на себя ответственность за будущее страны. Мы понимаем, что вмешательство в наши дела извне продолжается на протяжении многих лет. Рост военной и экономической мощи Российского государства нравится не всем. Когда Президент принимал это решение, он четко дал понять, что другого выхода ему не оставили», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК, председатель Правления Самарской областной общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области» Ширван Керимов.

«Мы всецело поддерживаем нашего Президента. Наконец, война, которая была, увидена другими людьми. К сожалению, на Донбассе столько лет уже был геноцид, было убийство, террор. И сейчас люди вздохнули свободно. Люди благодарят за то, что их освободили», — выразил свое мнение член Общественной палаты Самарской области, муфтий, председатель Централизованной религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Самарской области в составе Центрального духовного управления мусульман России» Талип Яруллин.

За помощь и поддержку вынужденным переселенцами из Донбасса Дмитрия Азарова поблагодарила директор благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова: «Мы много работали и с Донецком, и с Луганском, и в 2014 году мы собирали благотворительные средства и занимались Крымом. У меня появилось много друзей и знакомых из тех регионов. Когда началась война на Украине в 2014 году, у одного моего знакомого жена осталась в Киеве, а он в Луганске. Семья распалась. И в первый день специальной спецоперации в 2022 году он разместил пост со словами благодарности России и разместил российский флаг. Спасибо нашему Президенту за то, что людей поддержали. Спасибо Дмитрий Игоревич, за то, что организовали помощь».

«Самарцы следуют традициями предков: на Самарской земле выручают, всех кто попал в беду. Своих не бросаем», — заявил Губернатор, подчеркнув, что сегодня как никогда важна консолидация общества.

В ходе встречи также обсудили итоги совместной работы за прошлый год, который стал годом восстановления экономики, несмотря на значительное негативное влияние пандемии. Большую работу по консолидации общества, общественному контролю за реализацией самых значимых проектов проделали эксперты Общественной палаты Самарской области.

«Рад, что у нас поддерживается постоянный уважительный диалог со всеми институтами гражданского общества, а Общественная палата Самарской области стала очень эффективной открытой площадкой для обсуждения и согласования позиций в различных сегментах нашего общества по самым значимым, актуальным вопросам, которые есть всегда. У нас есть цели, к которым мы стремимся, и именно на площадке Общественной палаты происходит консолидация людей вокруг достижения значимых вопросов развития нашего общества. Сегодня благодаря общественной палате я чувствую постоянную прямую связь с жителями региона», — обратился к членам Общественной палаты Дмитрий Азаров.

С докладом о состоянии гражданского общества Самарской области в 2020 году выступил заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, председатель комиссии по вопросам образования и науки Вадим Чумак.

Он сообщил, что согласно исследованию уровня развития НКО и эффективности потенциала НКО в регионах, проведенному рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика» совместно с Общественной палатой РФ в 2021 году, Самарская область вошла в топ-10 рейтинга наряду с такими регионами, как Москва, Татарстан, Тюменская область, Санкт-Петербург. Также наш регион ежегодно входит в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов, оказывающего поддержку НКО в реализации социально значимых проектов. Самыми популярными грантовыми направлениями второго конкурса 2021 года стали: охрана здоровья граждан и пропаганда ЗОЖ, социальное обслуживание, поддержка семьи и материнства, сохранение исторической памяти, культура и искусство, молодежные проекты, а также проекты в области науки и образования.

Регион является одним из лидеров в сфере поддержки и развития добровольчества, деятельности социально-ориентированных НКО в России. Область входит в число 9 регионов, которые три года подряд одерживали победу во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», который проводится в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».

Активное участие члены общественной палаты принимали в вопросах контроля организации бесплатного горячего питания для обучающихся начальных классов в школах района. Совместно с представителями родительских комитетов эксперты посещали школы и проводили проверки.

Одним из важных приоритетов в деятельности Общественной палаты Самарской области является общественный контроль и мониторинг реализации социально значимых государственных программ и проектов, реализуемых на территории региона, в том числе национальных проектов.

Самая результативная работа, отметила председатель комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Галина Гусарова, — во время выездов на места, в муниципальные образования.

«Люди, конечно, радуются, следят за тем, чтобы все это было в хорошем состоянии, но благодарят больше всего за то, что их услышали: кому-то дорогу отремонтировали, кому-то площадку детскую установили», — отметила эксперт Общественной палаты.

О динамике развития сегмента НКО в 2021 году рассказал заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности Павел Покровский.

Он сообщил, что на данный момент на территории региона осуществляют деятельность 4426 общественных организаций. Одним из самых сильных и развитых в стране является добровольческое движение. Благодаря только одному Ресурсному центру поддержки добровольчества, по итогам прошлого года количество волонтеров, которые на постоянной основе принимают участие в общественной деятельности, достигло 150 тысяч человек. На международном форуме Волонтеров Победы наша область вошла в тройку лидеров по реализации акции «Мы вместе». Значительны успехи региона в конкурсе Фонда Президентских грантов: по итогам текущего года губерния находится на третьем месте по количеству поданных общественными организациями заявок.

«Развитие сектора общественных организаций, системная работа Общественной палаты Самарской области приведут к реализации Стратегии лидерства Самарской области, позволят эффективно реализовать национальные проекты на территории региона, и порукой нам будет здесь то общественное согласие, которое всегда было в нашем регионе и которое обусловлено активностью и милосердием наших граждан», — подчеркнул Павел Покровский.

Дмитрий Азаров поблагодарил за активную работу экспертов региональной Общественной палаты: «Вы находитесь в постоянном контакте с людьми и разговариваете с людьми на одном языке. Хочу вас поблагодарить за вашу позицию по консолидации общества, за то, что вы делаете и для развития нашего региона, формирования общественного мнения, патриотического воспитания, поддержки ветеранов».

Фото: правительство СО