Предложение губернатора Дмитрия Азарова вошло в федеральный топ социальных инициатив-2020

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В год пандемии парламентарии страны приняли несколько законов, которые касаются социальных гарантий и поддержки граждан - прежде всего тех, кто потерял работу, а также семей с детьми.

Фактически, каждый пятый закон был направлен на соцподдержку. Интернет-издание "Ридус" определило самые популярные социальные инициативы, которые обсуждались в Госдуме в минувшем году. Этот список возглавило предложение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



Стимул для работодателей



Во время пандемии, когда тысячи людей в стране потеряли работу, важно было материально стимулировать работодателей к трудоустройству безработных. Эту инициативу предложил секретарь Самарского отделения партии "Единая Россия", губернатор Дмитрий Азаров в ходе первого социального онлайн-форума единороссов. Это помогло изменить в лучшую сторону ситуацию на рынке труда не только в Самарской области, но и в стране в целом.



- Сейчас очень непростая ситуация на рынке труда, пандемия ударила по людям, доходы многих из них упали, тысячи потеряли работу. Становится очевидным, что нужно искать новые действенные меры, чтобы изменить нынешнее положение на рынке труда, - отметил Дмитрий Азаров.



Он предложил ввести комплексную программу финансового стимулирования организаций, которые берут на работу людей, уволенных из-за коронавируса. Кроме того, единороссы предложили переобучать потерявших работу. Сегодня во многих регионах такие комплексные программы уже действуют, передает sova.info.

Фото: соцсети