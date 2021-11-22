Правительство утвердило новый порядок получения пенсионных выплат

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Россияне смогут подать заявку на получение единовременной выплаты пенсионных накоплений на портале «Госуслуги». Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передают "Известия".

«Новое решение касается единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованным лицам. Граждане, которые имеют на нее право, смогут теперь подать заявку и направить документы дистанционно через портал госуслуг. Соответствующее постановление подписано», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как отметил премьер-министр России, гражданам в большинстве случаев не придется лично посещать Пенсионный фонд или отправлять бумаги почтой. Нововведения позволят упростить процедуру и сократить сроки получения выплат.

В пресс-службе правительства напомнили, что на единовременную выплату пенсий имеют право получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца, а также те, кто не получил право на страховую пенсию по старости из-за отсутствия стажа.

«Еще одна категория — граждане, размер накопительной пенсии которых при ее назначении составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии», — говорится в сообщении кабмина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков