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Правительство Самарской области заключило соглашение с компанией «Балтика»

15 октября 2024 17:46
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"Компания «Балтика» всегда была стратегическим партнером Самарской области и одним из крупнейших налогоплательщиков региона".

Во вторник, 15 октября, состоялось рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с руководством пивоваренной компании «Балтика». Ключевой вопрос повестки – подписание соглашения о сотрудничестве.

«Компания «Балтика» всегда была стратегическим партнером Самарской области и одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Рабочие места, созданные на производстве, – высокотехнологичны, – подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам встречи. – Правительство Самарской области приветствует ваши инвестиционные проекты и будет оказывать всестороннюю поддержку».

Отметим, завод является одним из системообразующих предприятий для экономики области, крупнейшим в самарской пивоваренной промышленности, обеспечивая 80% объемов производства продукции в регионе и 80% акцизных платежей в данной категории.

В настоящее время компания планирует направить существенные инвестиции в развитие самарского завода: «Балтика» готовит масштабную программу модернизации производственных мощностей в регионе в 2024-2025 годах.

Отдельно губернатор подчеркнул, что соглашение о сотрудничестве связано с реализацией производственных инвестиционных проектов. «Это более 2 млрд рублей инвестиций, новые рабочие места, и самое главное – укрепление производственных цепочек», – сказал Вячеслав Федорищев.

Инвестиции будут направлены на модернизацию и обновление основных производственных фондов пивоваренного завода, реализацию стратегии развития российских и локальных брендов выпускаемой продукции.

Особое внимание компания уделяет развитию кадрового потенциала. По словам вице-президента по цепочкам поставок ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Дмитрия Визира, благодаря сотрудничеству, в опорном вузе региона в 2002 году была открыта профильная кафедра по подготовке специалистов бродильных производств, сейчас – Высшая биотехнологическая школа.

«В Самарской области пивоваренная отрасль исторически является одной из опорных для пищевой промышленности и экономики региона. Мы уважительно относимся к традициям самарского пивоварения и с гордостью продолжаем развитие отрасли, инвестируя в самое современное оборудование, технологии, кадры. Рады открытости региона в поддержке ответственных производителей и надеемся, что стратегическое партнерство укрепит позиции отрасли», – отметил Дмитрий Визир.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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