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Правительство поддержало инициативу «Единой России» распространить ипотеку на деревянные частные дома
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Правительство поддержало инициативу «Единой России» распространить ипотеку на деревянные частные дома

20 января 2021 17:14
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Это сделает индивидуальное жилищное строительство доступнее и поддержит лесную отрасль, считают в партии.

Правительство намерено распространить ипотеку на деревянные дома, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, сейчас рынок деревянного строительства достаточно ограничен — продажей таких домов занимается 65 компаний в России. При этом спрос на деревянную застройку растет, и ипотека позволит его удовлетворить, отметил руководитель рабочей группы Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Ипотека на деревянные дома позволит лесной отрасли адаптироваться к новым условиям — запрету на экспорт необработанной древесины — и обеспечить не жителей других стран, а россиян, хорошим, современным и экологичным жильем», — сказал Александр Якубовский.

Сейчас доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство не превышает 1-2% от общего объема, поскольку ставка по ним вполне сопоставима с обычным потребительским кредитом. При этом, согласно соцопросам, более 60% граждан хотели бы жить в своем доме.

Расширение программы ипотеки на частные дома «Единая Россия» и Правительство прорабатывают около полугода. Тему поднял Председатель партии Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан 20 августа. По итогам мероприятия «Единая Россия» совместно с Минстроем и ДОМ.РФ выработали совместную позицию по вопросу ипотеки на ИЖС. В частности, участники обсуждения согласились, что предложения партии способствуют развитию строительства ИЖС на всей территории страны, вовлечению неиспользуемых земельных участков в оборот, созданию социальной инфраструктуры и расширению рынка жилья и ипотечного кредитования. В ноябре 2020 года Президент Владимир Путин поручил разработать меры поддержки ИЖС — среди них глава государства назвал ипотеку на частные дома из дерева.

Напомним, 19 января Госдума приняла во втором чтении поправки «Единой России» в Лесной кодекс — теперь в стране появится система учета заготовки древесины и сделок с ней. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия») назвал документ базовым в масштабной реформе лесной отрасли, которую проводят по поручению Владимира Путина. Она должна декриминилизировать сферу и снизить объем серого сектора в ней. При подготовке законопроекта авторы собрали предложения от предпринимателей, которые работают в отрасли. Переход на новые условия важно сделать безболезненным — и переориентация на внутренние рынки — в том числе, при помощи ипотеки на деревянные дома — станет одним из инструментов, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

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Комментарии

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Это сделает индивидуальное жилищное строительство доступнее и поддержит лесную отрасль, считают в партии.
Правительство поддержало инициативу «Единой России» распространить ипотеку на деревянные частные дома
Это сделает индивидуальное жилищное строительство доступнее и поддержит лесную отрасль, считают в партии. Политика региона
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