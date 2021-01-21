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Правительство по инициативе «Единой России» направит регионам 2 миллиарда рублей на строительство ФОКОтов

21 января 2021 17:49
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На эти средства будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе в малых населенных пунктах.

О выделении дополнительных средств из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры заявил председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе новых спортивных площадок, футбольных полей и ледовых арен, как в городах, так и в сельской местности. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарём, силовыми тренажёрами и обязательно приспособлены для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью», - сказал премьер-министр. Поддержку массового спорта он назвал важным направлением работы, напомнив, что национальные цели, поставленные Президентом, предусматривают к 2030 году увеличение доли занимающихся спортом людей до 70 процентов.  

Координатор партпроекта «Единой России» «Детский спорт», депутат Госдумы Ирина Роднина, в свою очередь, напомнила, что дополнительные средства из федеральной казны на развитие спортивной инфраструктуры были выделены по инициативе партии. «Единая Россия» настояла на том, чтобы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа строились, в том числе, в малочисленных сельских населенных пунктах. 

«Проекты ФОКОТов типовые – все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и обязательно приспособлены для занятий людей с ограничениями по здоровью. В свою очередь, наш партпроект «Детский спорт» обеспечит контроль над тем, чтобы все они были построены в срок», - заявила Ирина Роднина. Ранее в партии сообщали, что строительство объектов в своих округах также проконтролируют депутаты Госдумы. 

Координатор партпроекта добавила, что 1 февраля на площадке партии пройдет совещание с министром спорта Олегом Матыциным. «Мы обсудим дальнейшее взаимодействие с профильным ведомством по развитию массового спорта», - сказала Ирина Роднина.

Региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Роман Балтер сообщил, что в настоящий момент Самарской области выделено 40 миллионов рублей на строительство двух спортивных объектов. Эти деньги пойдут на возведение физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в селе Дубовый Умет Волжского района и в Нефтегорске.

Напомним, в ходе совместной работы с Правительством над проектом бюджета на 2021-2023 годы парламентарии «Единой России» добились двукратного увеличения суммы на строительство ФОКОТов в сравнении с прошлым годом – с одного до двух миллиардов рублей. Кроме того, по инициативе «Единой России» на 150 миллионов рублей будут увеличены расходы на ремонт почти тысячи спортзалов в сельских школах, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

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Комментарии

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21 января 2021  17:49
На эти средства будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе в малых населенных пунктах.
Правительство по инициативе «Единой России» направит регионам 2 миллиарда рублей на строительство ФОКОтов
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