Поток фейковой информации о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить

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Всего за два дня голосования выявлено около 10 тыс. ложных сообщений, из них 7 тыс. – в пятницу. Об этом ТАСС сообщил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

По его словам, в этот раз авторы ложных сообщений активно использовали "Телеграм" и сервис для создания и просмотра коротких видео "Тикток". Кроме того, сфабрикованные видео публиковались в "Ютьюбе".

Малькевич отметил, что "очень много старых фейков, которые из года в год ходят по разным регионам, выдаются за новые". Большинство из них при этом своей цели не достигают благодаря работе общественников.