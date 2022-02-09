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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США по-прежнему могут выдворить его к апрелю

9 февраля 2022 22:34
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Москва призывает Вашингтон решить визовые проблемы и дать дипломатам шанс нормально работать.

Власти Соединенных Штатов продолжают грозить России тем, что могут попросить ее посла к апрелю покинуть Вашингтон из-за визовых разногласий, передает ТАСС.

"Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, какая она была, когда я впервые об этом сказал, такая она и осталась на сегодняшний день", - заявил в среду журналистам глава российского дипломатического представительства в США Анатолий Антонов. Он отвечал на вопрос о том, по-прежнему ли Госдепартамент исходит из того, что посол РФ будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России.

Антонов ответил утвердительно на вопрос о том, могут ли его попросить уехать из США. "Это означает <...>, что американцы не исключают возможность выбора такого пути развития, который предполагает понижение уровня дипломатического присутствия в Москве и в Вашингтоне", - добавил он.

Россия призывает Соединенные Штаты решить визовые проблемы и дать дипломатам шанс нормально работать, в том числе над нынешними проблемами в области международной безопасности, заявил Антонов.

"Дипломаты - это те люди, которые организуют диалог и которые пытаются найти развязки в области международной безопасности. И самый лучший вариант - это оставить их в покое, дать возможность им нормально, спокойно работать", - подчеркнул он.

 

Фото:   Валерий Шарифулин/ТАСС

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