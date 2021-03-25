Посол РФ в США Антонов: Москве и Вашингтону нужно бороться с общими вызовами, времени на ссоры нет

85

Москве и Вашингтону нужно бороться с общими вызовами, времени на ссоры нет. Об этом заявил в четверг журналистам посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

"Я вижу только одно, что у всех коллег есть очень большое беспокойство за судьбу российско-американских отношений с учетом того, что у двух великих держав, постоянных членов СБ ООН, которые несут особую ответственность за международные меры безопасности, нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много", - сказал Антонов.

Дипломат добавил, что российская сторона неоднократно подтверждала готовность к сотрудничеству по борьбе с пандемией. Москва не заинтересована в том, чтобы российско-американские отношения полностью упали в пропасть.

"Меня пригласили, чтобы посмотреть, что нужно сделать, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть, - сказал дипломат. - Такая ситуация не отвечает нашим интересам".

Высказанные на встрече в Госдуме идеи по диалогу между Россией и Соединенными Штатами будут учтены в дальнейшей работе, заявил Антонов.

"Мы проанализировали, затронули самые острые проблемы. Я благодарен за замечания и подсказки о том, как выстраивать этот диалог. Все эти идеи будут учтены в дальнейшем", - сказал он.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС