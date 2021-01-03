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Помпео назвал самой жесткой политику администрации Трампа к России
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Помпео назвал самой жесткой политику администрации Трампа к России

3 января 2021 21:13
197
«Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы», — написал Помпео.

Администрация президента США Дональда Трампа проводила наиболее жесткую политику в отношении России, по сравнению со всеми другими, передает РБК. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

«Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы», — написал Помпео.

В июне 2019 года на старте избирательной кампании Трамп заявил, что никто не относится к России более жестко, чем он. В своем выступлении он также критиковал Демократическую партию, обвиняя их в беспечности по отношению к Москве. В свою очередь кандидат от демократов Джо Байден в ходе дебатов 30 октября 2020 года назвал Трампа «щенком Путина», не согласившись с его заявлением о жесткой политике по отношению к России.

 

Фото: Jessica McGowan / Getty Images / РБК

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