Помпео назвал самой жесткой политику администрации Трампа к России

197

Администрация президента США Дональда Трампа проводила наиболее жесткую политику в отношении России, по сравнению со всеми другими, передает РБК. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.



«Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы», — написал Помпео.



В июне 2019 года на старте избирательной кампании Трамп заявил, что никто не относится к России более жестко, чем он. В своем выступлении он также критиковал Демократическую партию, обвиняя их в беспечности по отношению к Москве. В свою очередь кандидат от демократов Джо Байден в ходе дебатов 30 октября 2020 года назвал Трампа «щенком Путина», не согласившись с его заявлением о жесткой политике по отношению к России.





Фото: Jessica McGowan / Getty Images / РБК