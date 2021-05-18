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Помощник полпреда Владимир Колчин обсудил кадровое обеспечение общественного проекта ПФО «Ментальное здоровье»

18 мая 2021 22:22
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Владимир Колчин обратил внимание на необходимость кадрового обеспечения, а также наличие квалификации и уровень компетенции при реализации социального проекта.

18 мая в Нижнем Новгороде помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин провел совещание по теме «Обеспечение кадрами общественного проекта Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье».

В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти Нижегородской области, Приволжского исследовательского медицинского университета, Нижегородского государственного педагогического университета имени К.Минина, Приволжского центра ментального здоровья, а также специалисты «Фонда гражданского общества» и Фонда помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца».

На совещании обсуждены текущие проблемы и задачи, которые предстоит решить в ближайшей перспективе. Владимир Колчин обратил внимание на необходимость кадрового обеспечения, а также наличие квалификации и уровень компетенции при реализации социального проекта.

«Важным моментом является ликвидация дефицита педагогов общего и дополнительного образования, специализирующихся на работе с детьми с РАС, внедрение инновационных коррекционно-развивающих занятий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях», – добавил помощник полпреда.

В ходе заседания заслушаны доклады специалистов Фонда помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца», отмечены лучшие практики по работе с людьми, имеющими особенности развития.

Напомним, методическим центром проекта «Ментальное здоровье» на территории округа выступает Приволжский центр ментального здоровья. Нижегородская область стала первым регионом, начавшим реализацию проекта. Позднее к ней присоединились Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Пензенская и Ульяновская области, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

Теги: Владимир Колчин кадровое обеспечение ПФО

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