Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Приволжья с Новым годом и Рождеством

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Уважаемые жители Приволжского федерального округа, дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Желаю всем счастья, удачи, радости, благополучия и, конечно, крепкого здоровья!

2020 год для Приволжского федерального округа, так же как для России и всего мира, стал годом вызовов и больших перемен, испытаний и тревог, ведь человечество столкнулось с новой, неизвестной и опасной инфекцией. Пришлось изменить привычный образ жизни, отказаться от многих планов, привычек, часто – и от общения с родственниками и друзьями.

2020 стал также годом веры и обретения надежды, ведь мы сплотились и стали ещё ближе и ответственнее, мы стали сильнее. Врачи, волонтеры, учёные, студенты, все неравнодушные люди – мы прошли проверку на прочность, сдали экзамен на человечность, доброту и отзывчивость. Сплоченность и сила духа помогли нам справиться с этим новым вызовом.

Мы получили уникальный опыт быстрого и эффективного решения сверхсложных задач, мы продолжили жить и работать. Влюблялись, растили детей, помогали тем, кто нуждается в поддержке. Мы делали свою страну лучше – строили детские сады, дома, школы, больницы, новые дороги.

Все это продолжится и в новом, 2021-м году.

Ведь любая задача по плечу, все дороги открыты, когда нами движет желание сделать жизнь родных и близких спокойнее и интереснее, окружить их любовью, вниманием и заботой, создать атмосферу тепла и доброты. Особенно в новогодние и рождественские праздники, ведь это время новых надежд и планов, веры в свои силы и удачу.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым, 2021 годом! Всех православных христиан – с Рождеством Христовым! Пусть все дорогие вам люди будут здоровы, пусть в ваших домах царят любовь, благополучие, взаимопонимание и уважение, пусть ваши сердца будут наполнены радостью и счастьем!