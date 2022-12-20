Поддержка участников СВО и семей с детьми: «Единая Россия» подвела итоги законодательной работы в 2022 году

93

«Единая Россия» в 2022 году обеспечила укрепление статуса и поддержку участников СВО и их семей, при работе над бюджетом увеличила расходы по ряду социальных направлений и финансирование основных направлений народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму. Итоги законотворческой работы в текущем году и задачи на 2023 год подвели на встрече руководства партии и ее думской фракции.

Открывая мероприятие, секретарь Генсовета «Единой России» напомнил, что в 2022 году были оперативно приняты важные законодательные решения. В частности, мобилизованным и добровольцам гарантировано сохранение рабочих мест, для них ввели кредитные каникулы, установили мораторий на пени за ЖКУ и защитили выплаты от списаний по исполнительным производствам.

«Уверен, дополнительными поправками мы гарантируем приостановку судебных и административных производств в отношении участников СВО, установим запрет на арест их денежных счетов. Также мы нормативно закрепили статус добровольческих формирований, которые помогают нашим Вооружённым Силам. Прописали гарантии добровольцам, их обязательное личное страхование за счёт средств бюджета, а также выплаты на случай гибели или получения военной травмы», — сказал Андрей Турчак.

Все участники СВО, включая добровольцев и гражданских, привлечённых к выполнению задач ВС РФ, теперь могут получить статус ветерана боевых действий и связанные с этим меры поддержки.

«Участие в специальной военной операции войдёт в пенсионный стаж в двойном размере, в том числе для получения льготной пенсии. Кроме того, мы с вами добились, чтобы период службы в армии по призыву учитывался при назначении досрочной пенсии.

Напомню, что «Единая Россия» выступала с этой инициативой ещё в период избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва. Этот вопрос мы решили», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он напомнил также, что при работе над бюджетом партия увеличила расходы по ряду социально значимых направлений — поддержке села, занятости, НКО, волонтёров, молодёжного предпринимательства. Финансово обеспечены и мероприятия народной программы.

«Строительство и ремонт школ, больниц, поликлиник, дорог, реконструкция почтовых отделений, большой проект социальной газификации. В этом году работа над бюджетом была как никогда напряжённой. Нам удалось не только сохранить финансирование партийных приоритетов, но и за счёт поправок ко второму чтению увеличить расходы по ряду социальных направлений. Теперь важно, чтобы каждая строчка бюджета превратилась в конкретные объекты и мероприятия. И это персональная зона ответственности каждого члена нашей фракции и членов наших фракций в региональных и местных парламентах», — уточнил Андрей Турчак.

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думы Александр Живайкин напомнил, что в Самарской области собрано более 340 тысяч предложений от 205 тысяч жителей региона наказов, вошедших в Народную программу «Единой России». На данный момент 27 % инициатив и запросов жителей Самарской области уже исполнено, а это более 90 тысяч запросов и предложений. Например, в 2022 году завершился капитальный ремонт образовательных организаций. Это 22 школы и более 1,5 млрд. финансовых средств. Заканчиваются работы по благоустройству на 318 дворовых территориях и по 141 общественному пространству. Все обязательства и объекты Народной программы под постоянным вниманием депутатов «Единой России». Кроме того, бюджет на 2023-2025 годы полностью ориентирован на дальнейшее выполнение наших социальных обязательств, в том числе и в рамках Народной программы партии».

Как подчеркнул глава думской фракции партии Владимир Васильев, «Единая Россия» в 2022 году была сосредоточена на поддержке людей. При поддержке «Единой России» в 2022 году принято решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми от 8 до 18 лет — оно коснулось более 5 миллионов детей, затем последовала опережающая индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсий.

«Выделяются средства на строительство школ, закупку медицинского оборудования, повышение доступности медицинской реабилитации для инвалидов, поддержку семей с детьми, занятость инвалидов. Также на поддержку промышленности, сельского хозяйства, экологии, строительства дорог и жилья, реконструкцию и строительство объектов питьевого водоснабжения», — отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Помимо этого, представители «Единой Россией» в регионах сформулировали более 1,5 тысяч предложений в план по поддержке экономики в условиях санкций. Из них вошли в план 160 мер по поддержке бизнеса, промышленности. Еще 80 реализуются вне плана в рамках госпрограмм.

Говоря о приоритетах в работе «Единой России» на 2023 год секретарь Генсовета подчеркнул, что ведущим направлением работы остается поддержка семей с детьми, в особенности — с детьми-инвалидами. А также повышение доступности и качества образования и здравоохранения, патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти.

«В числе приоритетных законопроектов на следующую сессию хотел бы сегодня выделить бесплатный проезд детских автобусов по платным дорогам, обеспечение инклюзивного отдыха детей-инвалидов в оздоровительных лагерях, освобождение от НДФЛ материальной поддержки студентов, учёт службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Также в следующем году надо завершить работу с Минздравом над законопроектом о декриминализации врачебной деятельности и упрощении отчётности наших медиков», — сказал Андрей Турчак.

Продолжится и работа над обеспечением трудовых гарантий граждан. Для этого в ближайшее время «Единая Россия» внесет законопроект о занятости. В нем впервые вводятся понятия нелегальной занятости и борьбы с ней и появится понятие самозанятости. Вслед за ним в качестве спутника будет принят ряд поправок в Трудовой кодекс и — впервые — закон о платформенной занятости.

«Прежний закон о занятости был заточен на то, чтобы помогать безработным. Этот закон направлен на то, чтобы предотвращать безработицу. Появляется новая категория, которой раньше не было, — работники, находящиеся под риском увольнения. В отношении них применяется ряд видов социальной помощи. Различные виды помощи от службы занятости можно будет получить не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания», — пояснил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что главным историческим событием уходящего года стало вхождение четырёх новых регионов в состав России. Он поблагодарил всех участников наблюдательной и гуманитарной миссий на Донбассе и новых территориях, а также коллег в Госдуме за помощь фронту.

«Уверен, мы понимаем наши общие цели и задачи, влияние той агрессивной среды, в которой мы с вами оказались. Ни 2023-й, ни 2024-й годы проще в этом смысле не будут. Поэтому каждому спасибо за эффективную работу в уходящем году. И желаю самого главного — Победы. Это цель и задача, ради которой мы все с вами работаем», — заключил секретарь Генсовета «Единой России», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"