Поддержка медиков «красной зоны» - под пристальным вниманием профсоюзов и "Единой России"

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Горячее питание и социальные выплаты медикам– главные темы для обсуждения на комитете по социальной политике Консультативного совета общественных объединений при Секретаре Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия".

На связи - главные врачи и председатели профсоюзных организаций медучреждений, персонал которых борется с коронавирусной инфекцией.

Заместитель секретаря Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», председатель комитета по социальной политике Консультативного совета общественных объединений Марина Сидухина подключается к диалогу практически с места событий - из Кинельской центральной районной больницы.

В Кинельской центральной больнице города и района трудится более 900 сотрудников. Три отделения стационара были перепрофилированы для лечения больных с коронавирусом и пневмонией. Здесь открыто 270 специализированных коек, более 2 тысяч пациентов уже вылечено.

«Сегодня, во время рабочего визита в Кинель вместе с представителями министерства здравоохранения и общественниками осмотрели Центральную районную больницу, остались довольны увиденным», - отмечает Марина Геннадьевна.

На последнем заседании комитета партийцы и профсоюзные лидеры договорились, что будут держать под контролем социальные выплаты медицинским работникам и врачам в ковид-госпиталях региона. Мониторинг выплат продолжается. Председатель профсоюзной организации работников здравоохранения Татьяна Сивохина подчеркнула, что все плановые выплаты, обозначенные Президентом Российской федерации проходят в срок.

Другой важный вопрос – о горячем питании медработников covid- госпиталей в Самарской области. Медиков «красной зоны» обеспечивают бесперебойным горячим питанием, сообщают представители регионального министерства здравоохранения. С декабря во всех 28 учреждениях, в том числе и на станциях «Скорой помощи», организовано бесплатное питание сотрудников. Обеды и ужины доставляют с учётом графика работы персонала, об этом рассказал руководитель департамента экономики и финансов министерства здравоохранения Самарской области Вадим Свирид.

«Процедура эта полностью отлажена, денежные средства заложены в областном бюджете. И эта инициатива губернатора региона Дмитрия Азарова, несомненно, очень своевременна и очень хорошо принята медиками», - напомнила председатель комитета по социальной политике Консультативного совета общественных объединений Марина Сидухина.

Несмотря на то, что общее количество заболевающих коронавирусной инфекцией идет на спад, расслабляться ещё рано, считают медики. Мониторинг выплат медикам и обеспечение горчим питанием персонала, работающего в «красной зоне», по-прежнему будет находиться под пристальным вниманием партийцев и профсоюзов работников здравоохранения, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"