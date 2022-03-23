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Почти 96 тысяч работников после ухода ряда иностранных компаний из России находятся в простое, сообщила в среду вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на заседании палаты, передает ТАСС.

"По данным ежедневного оперативного мониторинга в сфере занятости, на 21 марта текущего года 36 765 организаций с общей численностью 8,4 млн человек заявили об изменении режимов занятости работников, в простое находится 95 865 человек. Наибольшая численность отмечается в Москве, Самарской, Калужской областях, Санкт-Петербурге", - сказала Карелова, добавив, что ряд иностранных компаний прекратили или прекращают работу в РФ.

"В этих условиях важно принимать оперативные меры", - подчеркнула она.

По словам Кареловой, перенастройка механизмов на рынке труда уже началась как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Как подчеркнула вице-спикер, правительство расширяет действующие и разрабатывает новые меры поддержки, которые охватят более 600 тыс. человек, на поддержку рынка труда из резервного фонда выделено более 39 млрд рублей. "Большая часть суммы пойдет на создание временных рабочих мест для граждан под риском увольнения и организацию общественных работ", - сказала Карелова.

Она добавила, что горячая линия Роструда перешла на усиленный режим работы, она работает круглосуточно и без выходных.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС