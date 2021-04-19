Почему волонтеры участвуют в предварительном голосовании «Единой России»?

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Это поможет им заявить о своих успешных социальных проектах на всю страну.

Главные причины, по которым участники предварительного голосования хотят прийти в политику – желание помогать людям и защищать их интересы. Это стало наиболее востребованным из-за охватившей мир пандемии. Она же выявила сотни тысяч неравнодушных и готовых прийти на помощь активистов. И именно добровольцы, как сказал Владимир Путин, попадая в политические структуры, могут предлагать и реализовать разные подходы к решению разных проблем, перед которыми стоит страна или регион.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что для тех, кто начинает свой путь в политике, участие в предварительном голосовании – это возможность получить важный навык прямого контакта с избирателями. «До этого момента волонтеры действовали как общественники, помогали людям. В политике они будут заниматься политическим представительством. И здесь крайне важно научиться конвертировать один тип коммуникаций в другой», – говорит политолог.

По словам участницы предварительного голосования из Ростовской области Ольги Бажуковой, она решилась на это потому, что хочет доказать – заниматься волонтерской деятельностью можно и нужно и на законодательном уровне.

Среди заявившихся на предварительное голосование «Единой России» – примерно треть волонтеры и общественники. Они не понаслышке знают, чем сегодня живут люди, какие проблемы их реально волнуют.

«Каждый депутат должен быть немного общественником. И если общественники станут депутатами, то от этого выиграют только люди. Проблемы надо решать системно, а не разово. И общественное представительство в органах законодательной власти это сделать позволит», - говорит руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, также ставший участником предварительного голосования.

Молодежная политика в стране также нуждается в изменениях, уверен экоактивист Алексей Цвелой из Омской области. «Законы, которые пишутся без участия молодежи, не дают привнести ей что-то свое, заявить о чем-то важном именно для нее. А нужно давать инициативной молодежи «выход», встраивать ее в государственную политику», – считает он.

Кандидаты убеждены – во власти нужны новые люди, которые смогут донести до федерального центра позицию регионов.

«Участие в предварительном голосовании увеличивает вероятность того, что инициативы и проекты, связанные, с той же, с волонтерской деятельностью будут услышаны федеральной властью», – считает региональный руководитель движения «Волонтеры Победы» Виктория Харлинская из Кемерово.

С ней согласна Юлия Оглоблина, лидер «Российского союза сельской молодежи»

«В рамках деятельности нашего Союза мы, естественно, знаем все проблемы. Так как общаемся с ребятами, сами живем в селах и деревнях, и постоянно сталкиваемся с препятствиями. Чтобы преодолеть их, нужно потратить колоссальное усилие. И хочется, набрав этот опыт и знания, на другом уровне уже отстаивать интересы сельской молодежи, развивать наши сельские территории. Поэтому я иду на предварительное голосование», - говорит она.

Ирине Долгополовой 21 год, она студентка Тольяттинского госуниверситет, работает вожатой в школе №90. Последние 6 лет участвует в волонтерских проектах. В разгар пандемии присоединилась к движению #мывместе.

«Мы приносили продукты и лекарства пожилым людям, кто оказался в самоизоляции. Вы не представляете, как же это было важно для них! Нас обнимали, многие даже плакали, когда мы приходили в дома. Волонтерская помощь и поддержка оказалась нужна людям.

Друзья из волонтерского центра предложили мне стать участником предварительного голосования «Единой России», чтобы я смогла участвовать в выборах депутатов Госдумы. Это большая ответственность. Мои сверстники говорят – молодежь мало представлена во власти. Значит, нужно бороться -только так мы отстоим свои интересы. Мне хотелось бы выступать проводником новых идей, новых подходов, новых принципов работы. Надеюсь, это и удастся воплотить», - уверена волонтер из Тольятти Ирина Долгополова.

Помимо этого, участники предварительного голосования в качестве причин, по которым идут в политику, называют поддержку отдельных незащищенных категорий людей, развитие инфраструктурных проектов, распространение успешных социальных практик и экономических проектов на всю страну.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский отметил, что волонтеру, идущему в политику, надо четко представлять свой круг задач в новой сфере. «Это не просто поход в политику ради похода. Это должно быть точное обоснование и ответы на вопросы зачем, почему и какую роль составляет именно волонтерский опыт и роль волонтера в образе политического кандидата», – сказал эксперт.

За первый месяц выдвижения кандидатов в оргкомитеты предварительного голосования «Единой России» подано более 3300 заявлений. Почти половина желающих участвовать в процедуре – волонтеры, общественники и представители соцсферы. Каждый третий кандидат представляет малый и средний бизнес. Примерно 30% желающих представлять партию на выборах в Госдуму – люди моложе 35 лет.

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Всю информацию о процедуре можно найти на официальном сайте pg.er.ru. Само голосование пройдет в режиме онлайн с 24 по 30 мая. Оно будет организовано по максимально открытой модели, участвовать в нем смогут все зарегистрированные на территории России избиратели с верификацией на портале «Госуслуг». Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуме утвердит Съезд.