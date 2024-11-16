По решению Вячеслава Федорищева ветераны СВО - участники региональной программы «Школа героев» станут кураторами глав муниципалитетов и членов облправительства

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В субботу, 16 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки в Похвистнево провел встречу с участниками региональной кадровой программы «Школа героев» и главами муниципальных образований. Обсуждались вопросы интеграции ветеранов СВО в систему управления регионом. По решению губернатора участники проекта «Школа героев» станут кураторами руководителей муниципалитетов, членов областного Правительства и различных органов власти. Это первый подобный опыт в России.

«Школа героев» - продолжение федеральной кадровой программы «Время героев», которая запущена по решению Президента Владимира Путина. Региональный проект стартовал в октябре по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Программа направлена на поддержку участников СВО, желающих приобрести знания и компетенции в сфере государственного управления и менеджмента.

«Школа героев» - это, по сути, наш первый шаг в том, чтобы максимально по потребностям в образовании и самореализации давать возможность самым сильным и лучшим из нас участвовать в управлении регионом, отраслями экономики, нашей с вами жизнью, - сказал Вячеслав Федорищев. - Мы программу собирали оперативно, но при этом оглядывались на лучшие практики, которые есть в фонде «Защитники Отечества» и в субъектах Российской Федерации. Программу живая, мы ее будем дорабатывать, дополнять. Это первый поток, будет и второй, и третий, поэтому тем, кто участвует в первом потоке, помогайте, подсказывайте, что нужно еще сделать для того, чтобы программа стала по-настоящему полезной, а не для галочки».

Вячеслав Федорищев отметил, что сегодня меняется модель управления Самарской областью, перед регионом стоит много серьезных задач, есть много проблем, которые предстоит решать.

«Мы должны пересмотреть подходы к тому, как мы относимся к возможностям, которые есть в Самарской области, к проблемам, нашим ресурсам, как мы ими управляем, как ими распоряжаемся. Это очень глубокие процессы, они даже не укладываются в стандартное представление о том, что такое региональное, муниципальное управление. Пришло время посмотреть внутрь себя, проанализировать, принять решение и меняться к лучшему. Я не говорю о том, что у нас есть какие-то особенные накопленные проблемы. На самом деле проблемы везде одни и те же: недоинвестированность в социалку, капремонты, ремонты, систему здравоохранения, образование, дороги, ЖКХ, - сказал губернатор. - Самарская область достаточно комфортно расположена, у нас отличная география, логистика, природа, природные богатства, наша Волга. Наш регион - самодостаточный, у нас сильнейшая промышленность. В 70-е годы Самарская, Куйбышевский область была третьим регионом в стране. Космос, авиа, авто, ключевые индустрии развивались именно здесь, здесь были самые сильные научные школы. Сейчас мы далеко не на этих местах, ни с точки зрения населения, ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения того, как мы выглядим по качеству жизни».

Глава Самарской области подчеркнул: в регионе живут добрые, сильные и трудолюбивые люди, ради которых должны работать власти всех уровней.

«Самое главное, что у нас есть - наши люди. И мы, я имею ввиду нас чиновников, должны работать с утра до ночи для них. Мы должны, не покладая рук, вместе с людьми создавать новые смыслы, развивать отрасли и индустрии, делать жизнь вокруг себя лучше. Не словами, а вот буквально меняя. Видим, что есть проблемы, решать ее, - отметил Вячеслав Федорищев. – Мы, чиновники, должны себя корректировать. На самом деле проблем миллион, больших, маленьких, сложных и не очень, а мы должны их решать. Это моя задача - такой подход на всех уровнях и во всех ветвях власти внедрять. Задача нелинейная, она не решается указанием, протоколом. Многие люди не отдают себе отчет, где они находятся, что они должны делать, где эта грань между личным обогащением и вынужденной необходимостью зарплаты получать на госслужбе».

Вячеслав Федорищев сообщил, что ранее принял решение активнее внедрять в управленческую систему Самарской области ветеранов СВО. В том числе, для этого была запущена региональная программа «Школа героев».

«Я принял решение, что участники специальной военной операции, которые сейчас уже стали ветеранами, которые вошли в нашу программу «Школа героев», должны интегрироваться в систему управления, в различные ветви власти, - сказал губернатор. - Принимать ответственные решения, беря на себя ответственность чуть большую, чем в должностном регламенте написано. Это требует не только знаний академических, не только опыта практического, это требует еще и смелости, воли, психологической и моральной устойчивости, осознания цели, которую ставит перед нами Президент, которую ставят перед нами люди, на которых мы работаем и ради которых мы работаем».

Также по решению губернатора ветераны СВО станут кураторами глав муниципальных образований и руководителей различных органов власти, ведомств.

«Эта конструкцию еще не до конца выработана. Я буду вместе с вами, вместе с руководителями программы «Школа героев», с главами муниципалитетов, органов власти обсуждать, как это правильно сделать. Мне показалось, что это будет работать, что ваша сила воли и желание менять мир, оно применимо на государственной службе в регионе, в муниципальных образованиях, - отметил Вячеслав Федорищев. - Я точно знаю, зачем я это инициировал, точно знаю, зачем я вас здесь сегодня собрал вместе с главами. Для того, чтобы мы все, как регион, стали сильнее, по - честному смотрели на проблемы, которые есть, и имели волю менять ситуацию к лучшему».

В ходе встречи губернатор вместе с главами муниципальных районов, участниками и ветеранами СВО обсудили реализацию программы «Школа героев», предложения по ее доработки, а также вопросы дальнейшего трудоустройства защитников Отечества на различные управленческие должности. Также обсуждалась тема поддержки участников и ветеранов СВО, взаимодействия защитников Отечества с органами власти, вопросы частного характера.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области