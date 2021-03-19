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Президент РФ Владимир Путин назначил пятерых членов нового состава Центризбиркома по своей квоте.
По президентской квоте: Памфилова останется в составе Центризбиркома
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По президентской квоте: Памфилова останется в составе Центризбиркома

19 марта 2021 17:57
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Президент РФ Владимир Путин назначил пятерых членов нового состава Центризбиркома по своей квоте.

Президент РФ Владимир Путин назначил пятерых членов нового состава Центризбиркома по своей квоте, среди них - действующий председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ЦИК.

Помимо Памфиловой, в президентский список вошли Павел Андреев из Общественной палаты РФ, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник Администрации президента РФ Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

Полномочия действующего состава ЦИК заканчиваются в нынешнем месяце. Комиссия состоит из 15 членов, из них пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Обе палаты парламента уже сформировали свои пятерки членов ЦИК. В списке от верхней палаты значатся зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск (Московская область) Эльмира Хаймурзина. Нижняя палата утвердила кандидатуры руководителя аппарата фракции "Единой России" Константина Мазуревского, депутата от ЛДПР Александра Курдюмова, а также действующих членов ЦИК Евгения Колюшина, Николая Левичева и Антона Лопатина.

Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет. Памфилова была назначена председателем Центризбиркома 28 марта 2016 года.

 

Фото:    Сергей Фадеичев/ТАСС

 

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