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По инициативе «Единой России» Правительство выделило 5 млрд рублей на модернизацию «Почты России»

27 декабря 2021 09:53
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По инициативе «Единой России» Правительство выделило 5 млрд рублей на модернизацию «Почты России»

За три года в нормативное состояние приведут более 25 тысяч почтовых отделений — в них можно будет получать госуслуги и приобретать безрецептурные лекарства.

В 2022 году в нормативное состояние приведут 1195 почтовых отделений. Их не только отремонтируют, но и заменят в случаях, когда ремонт провести невозможно. Как отметил на заседании Правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, почтовые отделения особо востребованы в самых дальних районах, где альтернативы государственному оператору просто нет.

«Помимо посылок многим людям через почту доставляется пенсия, соцвыплаты и пособия. Такие услуги должны оказываться в хороших условиях. Нужно привести их в нормальное состояние, чтобы была новая мебель и оборудование, а сами отделения стали современными и удобными», — подчеркнул он.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании Владимира Путина с членами Правительства сообщил, что пилотными регионами по программе модернизации отделений на селе станут отдаленные территории Приморского, Хабаровского края и Бурятии. В целом проект охватывает почти 30 миллионов жителей страны. 

О необходимости поддержать «Почту России», чтобы люди беспрепятственно могли пользоваться возможностями интернета и получать необходимые услуги, говорил Президент и на пресс-конференции 23 декабря.

Напомним, развитие «Почты России» и ее региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». 13 сентября Президент Владимир Путин по итогам второго этапа Съезда партии дал Правительству поручение предусмотреть средства на докапитализацию АО «Почта России». 1 декабря Кабмину РФ глава государства поручил обеспечить планомерную модернизацию в 2022-2025 годах 25 160 почтовых отделений на селе, а также в отдаленных и труднодоступных местностях.

Ранее депутат Государственной Думы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, обратился к ИТ-компаниям с призывом активнее идти в сторону высших школ. 

«Сегодня мы в состоянии с вами, с руководством профильных вузов создавать совместный продукт. Это могут быть самые разные форматы — базовые кафедры, специальные курсы, целевой набор, хозяйственный договор. Но очевидно, что работодатели заинтересованы в подготовке будущих специалистов под себя ещё на этапе их учёбы. Мы готовы такую работу выстраивать с ИТ-отраслью», — сказал Хинштейн.

В качестве успешного примера сотрудничества он упомянул базовую кафедру АО «Почта России» в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики. На ней в Самаре готовят специалистов-почтовиков по стандартам высшей школы.

Теги: Единая Россия

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