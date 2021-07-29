По инициативе Дмитрия Азарова дан старт сбору подписей за присвоение Сызрани звания «Город трудовой доблести»

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Вслед за Самарой стать городом трудовой доблести может третий по численности населения город губернии– Сызрань. Единороссы вновь стали инициаторами голосования за присвоение Сызрани почетного звания «Город трудовой доблести» и считают, что это вполне заслуженно.

Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров призвал партийный актив «Единой России» максимально включиться в работу по сбору подписей для ходатайства о присвоении Сызрани почётного звания «Город трудовой доблести».

Самарское региональное отделение объединило ведущие общественные организации губернии – Общественной палаты Самарской области, Федерации профсоюзов, Самарский Союз молодежи, Союз женщин Самарской области, Союз ветеранов, ОНФ, движение «Волонтеры Победы».

Все технические формальности улажены, отметила руководитель Регионального исполнительного комитета Самарского реготделения Ирина Кочуева. Подготовлены и согласованы подписные листы, определен механизм работы по сбору подписей.

Отдать свой голос за Сызрань смогут все жители губернии онлайн на специальной вкладке сайта «Самара-доблесть.рф» в разделе «Сызрань - город трудовой доблести», об этом сообщил региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Рязанов. Голосование будет запущено в ближайшее время.

Проголосовать смогут все жители региона, можно будет проголосовать и оффлайн –на специальных промо-стойках. Все мероприятия пройдут с соблюдением мер санитарно-эпидемиологического безопасности: активисты МГЕР и «Волонтеры Победы» обеспечат в местах голосования наличие санитайзеров, перчаток, одноразовых ручек, будет проводиться санобработка всех поверхностей и подписных листов. Сроки сжатые, но мероприятия должны пройти максимально безопасно для всех участников, напомнила Ирина Кочуева и призвала участников уделить этому особое внимание.

На прямой линии – глава городского округа Сызрань Николай Лядин, депутаты фракции «Единой России» Самарской губернской думы и Думы городского округа Сызрань, представители молодежных и ветеранских организаций города. Местный политсовет подготовил обращение от сызранцев о присвоении городу почетного звания. Депутаты -единороссы и крупнейшие предприятия Сызрани готовы включиться в эту работу. поддержать эту инициативу.

Здесь тыл был фронтом, напомнил зампредседателя Общественной Палаты Самарской области Павел Покровский, сопредседатель регионального штаба ОНФ, рассказывая о вкладе нашего региона в Великую Победу над фашизмом. Он отметил готовность общественников подключиться к сбору подписей.

О роли Самары и Сызрани как тыловых городов, внесших свой вклад в переломные моменты войны 1941-1945 годов, напомнил Сергей Рязанов.

В годы Великой Отечественной войны Сызрань принимала эвакуированных из других городов жителей страны. В результате население увеличилось вдвое, а производственный потенциал города вырос в пять раз. По официальным данным в Сызрань было эвакуировано 11 крупных предприятий.

В рекордные сроки в Сызрани было смонтировано оборудование Людиновского локомобильного завода. Первые оборонные изделия для фронта были выпущены уже в ноябре 1941 года в разгар битвы за Москву.

Именно в годы войны началась разработка нефтяного месторождения под Сызранью, добыча нефти была увеличена в 4 раза. 22 июля 1942 года первые цистерны с сызранским бензином были направлены на Сталинградский фронт.

Арсенал в поселке Сердовино стал одним из поставщиков боеприпасов для Красной Армии, в том числе и для знаменитых «Катюш». Было направлено на фронт более 40 миллионов снарядов.

Город снабжал армию всем необходимым: вооружением, боеприпасами, продовольствием, обмундированием, готовил кадровых военных в 4 училищах. Около 53 тысяч раненых и больных солдат и офицеров прошли лечение в 11 эвакогоспиталях Сызрани. И это не полный перечень вклада местных жителей в Великую Победу.

Примеры трудового героизма показывали работники завода стандартного домостроения, на котором выпускались узлы и механизмы для штурмовика Ил-2, ремонтно-механического завода, шахты «Кашпирской», швейной фабрики № 14, промысловых артелей и других предприятий.

За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны удостоены государственных наград 17 195 сызранцев.

Вклад жителей города в Великую Победу – несомненен, заметен и важен для всех жителей региона, отметил Дмитрий Колесников, председатель Федерации профсоюзов Самарской области. Но самое главное – он нужен для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма.

Его точку зрения разделяют и Самарский союз молодежи, и Союз женщин Самарской области, и Союз ветеранов вооруженных сил, и «Волонтеры Победы». К сбору подписей готовы присоединится и профсоюзные организации АвтоВАЗа и Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, крупнейшие предприятия Сызрани – Сызранский НПЗ, Группа компаний «Криста» и ОАО «Тяжмаш».

Трудовые заслуги Сызрани в годы ВОВ уже были неоднократно отмечены. В сентябре 2018 года на главной площади города в присутствии 12 тысяч жителей глава региона Дмитрий Азаров вручил первым лицам города почетную грамоту и знак «Сызрань – город боевой и трудовой славы». С такой инициативой к губернатору обратились почетные граждане и ветераны Сызрани, секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров поддержал горожан, об этом напомнил и глава города, секретарь сызранского местного отделения партии «Единая Россия» Николай Лядин. Теперь настало время признать это во всей стране, согласны с ним участники заседания рабочей группы по присвоению Сызрани почетного звания «Город трудовой доблести».

Онлайн-голосование стартует на сайте «Самара-доблесть.рф» в разделе «Сызрань - город трудовой доблести» 30 июля. Оффлайн голосование начнется в ближайшее время.

В 2020 году «Единая Россия» единогласно поддержала инициативу главы государства об установлении в стране звания «Город трудовой доблести», и Самара стала одним из первых городов «трудовой доблести». Старт акции в областной столице был дан 19 февраля 2020 года и первые подписи в поддержку Самары оставили Секретарь Генерального Совета Партии Андрей Турчак, секретарь Самарского Регионального отделения Партии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Герой Советского Союза, ветеран ВОВ Владимир Чудайкин и первый заместитель Секретаря Генерального Совета Партии, депутат Государственной думы – Александр Хинштейн, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: администрация Сызрани