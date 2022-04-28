По инициативе Дмитрия Азарова будет оказана дополнительная поддержка ветеранам и воспитанникам детского центра региона

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В четверг, 28 апреля, на заседании Правительства Самарской области, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, были рассмотрены вопросы о поддержке отдельных категорий ветеранов, лиц старше 65 лет и детей, и принят ряд важных решений. В заседании приняли участие главы региональных министерств и ведомств, представители Самарской Губернской Думы и общественных организаций.

«Несмотря на экономические трудности, вызванные беспрецедентным санкционным давлением на нашу страну, мы, как и обещали выполняем все социальные обязательства. Более того, выделяем дополнительные средства на решение социально значимых вопросов, - отметил губернатор, открывая заседание. – Законопроекты, которые мы сегодня рассмотрим, касаются адресной поддержки отдельных категорий наших граждан, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Самарской области – той самой подушки безопасности, которую мы сформировали, и которая позволяет принимать в том числе оперативные решения, решения в интересах людей».

Так, было решено выделить из регионального бюджета средства на приобретение квартир для ветеранов Великой Отечественной войны, не вошедших в перечень категорий по Указу Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Напомним, Самарская область уже выполнила Указ, который предусматривал улучшение жилищных условий для большинства категорий ветеранов Великой Отечественной войны. Полный список категорий льготников, на которых распространялось действие Указа Президента, определен Федеральным законом «О ветеранах». Вместе с тем, в Самарской области выявили 8 человек ветеранов, не подпадающих под указанные критерии, но имеющих соответствующий статус и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Среди них участник и члены семей погибших участников войны с Японией, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, члены семей погибших военнослужащих, принимавших участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Украины. Ранее губернатор Самарской области поручил изыскать возможность помочь таким гражданам.

«Я считаю, это наша святая обязанность этим людям, семьям помогать», - заявил Дмитрий Азаров.

Кроме того, были внесены изменения в порядок организации доставки лиц старше 65 лет из отдаленных сельских районов в медицинские организации Самарской области. Актуальность этого вопроса для пожилых граждан, живущих в селах, часто находящихся на значительном удалении от медучреждений, не вызывает сомнений.

Министр социально-демографической и семейной политики региона сообщила, что в рамках нацпроекта «Демография» было закуплено 37 автомобилей для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Предложенный законопроект расширяет возможности использования этого автотранспорта для оказания медпомощи на дому лицам старше 65 лет, на доставку лекарств и медицинских изделий, доставку в медицинские организации мобильных паллиативных пациентов старше 65 лет, и на доставку прохождения реабилитации после перенесенного ковида.

«Ежегодно порядка 5000 лиц старше 65 лет пользуются данным сервисом», - отметила Регина Воробьева, подчеркнув его социальную значимость.

«Это повышает эффективность расходования бюджетных средств, материально-технических ресурсов, трудовых ресурсов, создает дополнительные удобства для людей старшего поколения. Оперативность, доступность предоставления медицинской помощи тоже возрастает», - поддержал законопроект Дмитрий Азаров.

Особое внимание уделили и детям, оставшимся без попечения родителей. На заседании Правительства поддержали выделение средств на капитальный ремонт здания центра «Иволга». Учреждение является домом, который ежегодно принимает более 150 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Здание центра было построено в 1968 году, за все время капитальный ремонт здесь не проводился. Накануне Нового года губернатор побывал в центре «Иволга» и пообщался с ребятами, тогда же было дано поручение возможности для ремонта изыскать.

«У меня особое отношение к этому центру, побывал, посмотрел на замечательных детей, талантливых, активных, участников общественных проектов. Конечно, еще раз хочется сказать слова благодарности наставникам, педагогам, людям, которые работают в центре, дарят частичку своего сердца воспитанникам, это очень заметно по той теплоте, атмосфере, которая есть в этом учреждении, тому отношению между наставниками и детьми. – отметил Глава региона. - На очень достойном уровне материально-техническая база центра, но обратил внимание, что фасад серенький. Мы сейчас строим новые школы, детские сады, культурные, спортивные сооружения, яркие, нарядные, радующие глаз, и здесь, я уверен, что детям хотелось бы, чтобы такой же приветливый фасад был. Его надо поправить, подремонтировать и привести в соответствие с тем видением, которое есть у самих ребятишек. Надеюсь так и будет».

Необходимая на капитальный ремонт фасада сумма будет выделена из резервного фонда Правительства Самарской области.

По словам министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регины Воробьевой, работы планируется завершить уже до 1 августа. «Впереди летняя оздоровительная кампания. Все ребята из центра «Иволга» отправятся в детский оздоровительный центр, поэтому за летний период работы завершим, и ребята приедут в очень уютное здание», - заверила министр.

Отдельно обсудили вопрос об утверждении порядка предоставления грантов университетам на оказание поддержки в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Участниками программы «Приоритет-2030», победившими в конкурсном отборе и получившими федеральный грант, стали Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет.

«Вхождение сразу трех наших вузов в федеральную программу – важнейший итог 2021 года, объявленного Президентом России Владимиром Путиным Годом науки и технологий», - отметил Дмитрий Азаров.

Программа позволит сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада университетов в достижение национальных целей развития России, повысить научно-образовательный уровень вузов.

Правительство Самарской области в поддержку участия данных вузов в конкурсе гарантировало софинансирование программ развития университетов в случае победы в отборе. Объем средств бюджета на софинансирование программ развития университетов в 2022-2024 году составит 122,4 млн в год. При этом многократно больше сумма грантовой поддержки, которую вузы получат из федерального бюджета.

«Такая синергия, такая совместная работа дает нашим университетам возможность развиваться, надеюсь, во имя и во благо нашего региона и всех жителей. То партнёрство, которое есть сегодня не только в образовательной сфере, но и в технологической, со всеми университетами, расположенными на территории Самарской области, наша активная работа по направлению деятельности научно-образовательного центра уже дает очень серьезные результаты, и многие регионы равняются на нас. Не везде такая работа командная работа ведётся. Она и позволяет достигать результатов, побед в различного рода конкурсах и развиваться нашим университетам, повышать качество образования, научных изысканий и технологической вооруженности нашего региона», - подчеркнул Дмитрий Азаров, заверив, что он лично и Правительство региона готовы поддерживать университеты в их деятельности на благо нашего региона и страны.

За поддержку в конкурсе губернатора поблагодарил от имени всего коллектива вуза проректор по научной и инновационной работе Самарского государственного медицинского университета Игорь Давыдкин. «Именно благодаря вашей поддержке нам удалось получить и базовый, и специальный гранты и зайти в самую высокую группу трека регионального отраслевого лидерства, и мы сделаем все для того, чтобы в ближайшее время создать прорывные импортозамещающие технологии, позволяющие вместе с практическим здравоохранением улучшить качество оказания медицинской помощи и увеличить продолжительность жизни наших самарских жителей и жителей нашей страны», - сказал он.

К словам представителя Самарского медуниверситета присоединился Председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН Виктор Сойфер, поблагодарив главу региона за поддержку деятельности научных работников.

Положительное решение было принято и по вопросу о поддержке организации ДОСААФ. Губернатор подчеркнул важность работы по формированию у юношей и девушек ответственного отношения к здоровому образу жизни, к прикладным видам спорта, к подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, и патриотическому воспитанию. Дмитрий Азаров призвал ведомства региона активнее взаимодействовать с этим легендарным обществом, руководитель организации получил жесткие установки принципиальней действовать в интересах коллектива и достижения задач ДОСААФ.

«Буквально несколько дней прошло с того момента как вы на заседании озвучили депутатам, что данные вопросы будут решены, и о результатах сегодняшнего заседания я с удовольствием доложу коллегам. Несмотря на сложности и проблемы, которые есть сейчас у всех, в Самарской области решаются вопросы, которые имеют огромное значение для людей. Человекоцентричная политика у нас продолжается. Это очень дорогого стоит», - отметила по итогам заседания первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова.

«Сейчас особый период. У нас нет ни одного шанса отложить на завтра те дела, которые мы должны сделать сегодня», - подчеркнул губернатор в завершение заседания.