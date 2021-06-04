ПМЭФ: правительство СО и оператор «Мир» – АО «НСПК» заключили соглашение о сотрудничестве

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4 июня в ходе работы Петербургского международного экономического форума Правительство Самарской области и оператор национальной платежной системы «Мир» – АО «НСПК» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на содействие в развитии проекта «Карта жителя Самарской области» и проведении рекламно-информационных кампаний о проекте для населения. Подписи под документом поставили первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и генеральный директор, председатель Правления АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев.

Поручение разработать и выпустить Карту жителя региона в своем Послании 3 февраля 2020 года дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Карта жителя – универсальный платежно-сервисный инструмент, который объединяет полноценную банковскую, транспортную, идентификационную и дисконтную карту различных торгово-сервисных предприятий. Пилотная эмиссия первых Карт жителя состоялась уже в декабре 2020 года.

«Мы очень быстро движемся, стартовали чуть более года назад, и уже в июне начнем массовый выпуск карт жителя Самарской области. Тестовый выпуск состоялся, все технические вопросы отработаны, карта работает прекрасно. Я уверен, что пользователями Карты жителя будет самый большой круг людей, поскольку ее возможности гораздо шире, чем функционал действующей сегодня социальной карты. С помощью Карты жителя можно будет оплачивать покупки, получать скидки от различных региональных, федеральных структур, крупных компаний, оплачивать проезд в общественном транспорте. А в перспективе – это и электронный цифровой медицинский полис, и пропуск в различные учреждения, и возможность получить значительные бонусы при оплате товаров и услуг. Я уверен, что у этого проекта прекрасное будущее. Мы договорились с нашими партнерами, что будем совместно работать над расширением функционала карты, чтобы этот инструмент стал максимально популярен среди жителей нашего региона», – прокомментировал подписание соглашения председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

«На «Карте жителя Самарской области» объединены платежный функционал современной банковской карты и дополнительные сервисы – оплата проезда в городском транспорте, в том числе по льготным тарифам, получение скидок в торгово-сервисных предприятиях, возможность использование карты в качестве идентификатора при доступе к городским сервисам. Как и любая другая карта «Мир», она позволяет удобно и безопасно оплачивать покупки и услуги, участвовать в программе лояльности платежной системы «Мир», а также может быть использована для получения социальных и других выплат», – рассказал генеральный директор ПС «Мир» Владимир Комлев.