ПМЭФ: Игорь Комаров отметил разработки Самарской области

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4 июня Полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров осмотрел площадку Самарской области на XXIV Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в эти дни.

Самарская область масштабно представлена на ПМЭФ с 2018 года. В этом году в третий раз подряд наш регион презентует на главном деловом событии страны свою экспозицию. На самарской площадке по традиции представлены новейшие разработки и решения, созданные в регионе.

Игорю Комару презентовали проект городского электромобиля ZETTA, который создан в Тольятти и сейчас находится в стадии опытно-промышленного производства. Полпред отметил: «когда появляются самостоятельные, способные группы ребят, которые проектируют современные электромобили, конечно, эти идеи необходимо поддерживать».

Также Полпреду представили макет малого космического аппарата «АИСТ-2Д» – совместную разработку РКЦ «Прогресс» и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Аппарат запущен на орбиту с космодрома Восточный пять лет назад. За время функционирования он сделал снимки более чем 60 млн.кв.км. Эти данные востребованы министерствами и ведомствами Российской Федерации, а также других стран.

«Мы хотели, чтобы получилось сотрудничество ведущего космического предприятия «Прогресс», который является флагманом космической индустрии, и одного из лучших высших учебных заведений. Очень приятно, что сейчас Самара переходит ко второму этапу этой работы и то, что когда-то только планировалось, реализуется. Надеюсь, что в дальнейшем работа будет идти на том же высоком уровне, что и сейчас, и станет примером для многих регионов», – отметил Игорь Комаров.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что по поручению Полномочного представителя Президента и по его инициативе регион является пилотным по использованию космических технологий в работе государственных органов, в экономике.

«У нас проведена большая работа по кадастровому учету. Мы уже отдали муниципалитетам выкладки, как раз полученные со спутников, и ставим земельные участки на учет, что повышает налогооблагаемую базу муниципалитетов, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. –У нас активно развиваются космические технологии в сфере защиты лесов, экологии, умного агро».

Отдельное внимание полномочный представитель Президента в ПФО уделил центральной части экспозиции – макету первой в России «умной дороги». Ее первый участок создан в нашем регионе, в настоящее время он проходит тестовую апробацию. Президент АО «Смартс» Алексей Сафонов рассказал о том, что пилотный проект уже реализован на участке Московского шоссе в Самаре, но в ближайшее время его планируется расширить – реализовать на трассе Самара-Тольятти протяженностью около 100 км. Впоследствии проект планируется тиражировать по всей стране.

«Умная» дорога будет дополнять существующие системы геопозиционирования и обеспечивать оперативную передачу информации о событиях, происходящих на дороге», – пояснил руководитель компании.

Дмитрий Азаров отметил, что проект реализуется в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина о национальной технологической инициативе.

«Проект получит дальнейшее развитие. Это реальная технология будущего, настоящая умная дорога», – отметил Глава Самарской области.