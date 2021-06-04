Я нашел ошибку
Главные новости:
Массовый выпуск Карты жителя Самарской области стартует в июне.
ПМЭФ: правительство СО и оператор «Мир» – АО «НСПК» заключили соглашение о сотрудничестве
В рамках соглашения в Самарской области создадут лабораторию для испытаний и сертификации электротехнической продукции по стандартам МЭК.
ПМЭФ: подписано соглашение между Минпромом РФ, правительством Самарской области и АО «ГК «Электрощит» -ТМ Самара»
Олимпиада была направлена на повышение правовой и финансовой грамотности молодежи.
Юридическая олимпиада Сбера собрала студентов из 9 регионов страны
У ветерана украли 400 тысяч рублей.
Обманувшие ветерана войны Василия Пронина телефонные мошенники задержаны
Участвовать в котором могут все желающие.
На самарской набережной пройдет традиционный забег Legal Run
По данным экологов, модернизация очистных сооружений на промышленных производствах позволяет значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду, в том числе водные объекты.
Региональные промпредприятия проводят мероприятия для снижения негативного воздействия на окружающую среду
Участие в котором принимают делегаты из 27 российских университетов.
В Самарском университете проходит выездное совещание вузов-организаторов олимпиады студентов «Я — профессионал»
На самарской площадке по традиции представлены новейшие разработки и решения, созданные в регионе. 
ПМЭФ: Игорь Комаров отметил разработки Самарской области
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.27
0.01
EUR 88.75
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

ПМЭФ: Игорь Комаров отметил разработки Самарской области

4 июня 2021 18:05
105
На самарской площадке по традиции представлены новейшие разработки и решения, созданные в регионе. 

4 июня Полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров осмотрел площадку Самарской области на XXIV Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в эти дни.

Самарская область масштабно представлена на ПМЭФ с 2018 года. В этом году в третий раз подряд наш регион презентует на главном деловом событии страны свою экспозицию. На самарской площадке по традиции представлены новейшие разработки и решения, созданные в регионе. 

Игорю Комару презентовали проект городского электромобиля ZETTA, который создан в Тольятти и сейчас находится в стадии опытно-промышленного производства. Полпред отметил: «когда появляются самостоятельные, способные группы ребят, которые проектируют современные электромобили, конечно, эти идеи необходимо поддерживать». 

Также Полпреду представили макет малого космического аппарата «АИСТ-2Д» – совместную разработку РКЦ «Прогресс» и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Аппарат запущен на орбиту с космодрома Восточный пять лет назад. За время функционирования он сделал снимки более чем 60 млн.кв.км. Эти данные востребованы министерствами и ведомствами Российской Федерации, а также других стран. 

«Мы хотели, чтобы получилось сотрудничество ведущего космического предприятия «Прогресс», который является флагманом космической индустрии, и одного из лучших высших учебных заведений. Очень приятно, что сейчас Самара переходит ко второму этапу этой работы и то, что когда-то только планировалось, реализуется. Надеюсь, что в дальнейшем работа будет идти на том же высоком уровне, что и сейчас, и станет примером для многих регионов», – отметил Игорь Комаров.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что по поручению Полномочного представителя Президента и по его инициативе регион является пилотным по использованию космических технологий в работе государственных органов, в экономике. 

«У нас проведена большая работа по кадастровому учету. Мы уже отдали муниципалитетам выкладки, как раз полученные со спутников, и ставим земельные участки на учет, что повышает налогооблагаемую базу муниципалитетов, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. –У нас активно развиваются космические технологии в сфере защиты лесов, экологии, умного агро».

Отдельное внимание полномочный представитель Президента в ПФО уделил центральной части экспозиции – макету первой в России «умной дороги». Ее первый участок создан в нашем регионе, в настоящее время он проходит тестовую апробацию. Президент АО «Смартс» Алексей Сафонов рассказал о том, что пилотный проект уже реализован на участке Московского шоссе в Самаре, но в ближайшее время его планируется расширить – реализовать на трассе Самара-Тольятти протяженностью около 100 км. Впоследствии проект планируется тиражировать по всей стране. 

«Умная» дорога будет дополнять существующие системы геопозиционирования и обеспечивать оперативную передачу информации о событиях, происходящих на дороге», – пояснил руководитель компании. 

Дмитрий Азаров отметил, что проект реализуется в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина о национальной технологической инициативе.

«Проект получит дальнейшее развитие.  Это реальная технология будущего, настоящая умная дорога», – отметил Глава Самарской области.

 

Теги: ПМЭФ разработки СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Массовый выпуск Карты жителя Самарской области стартует в июне.
04 июня 2021, 19:22
ПМЭФ: правительство СО и оператор «Мир» – АО «НСПК» заключили соглашение о сотрудничестве
Массовый выпуск Карты жителя Самарской области стартует в июне. Политика
22
В рамках соглашения в Самарской области создадут лабораторию для испытаний и сертификации электротехнической продукции по стандартам МЭК.
04 июня 2021, 19:15
ПМЭФ: подписано соглашение между Минпромом РФ, правительством Самарской области и АО «ГК «Электрощит» -ТМ Самара»
В рамках соглашения в Самарской области создадут лабораторию для испытаний и сертификации электротехнической продукции по стандартам МЭК. Экономика
57
Предусмотрено строительство в 2022 – 2023 годах на территории региона ветряных электростанций.
04 июня 2021, 17:01
ПМЭФ: правительство Самарской области и Фонд развития ветроэнергетики подписали соглашение о сотрудничестве
Предусмотрено строительство в 2022 – 2023 годах на территории региона ветряных электростанций. Экономика
134
В центре внимания
Это уже второй форум подряд, на котором Президент упоминает наш регион среди лидеров развития.
4 июня 2021  16:20
Владимир Путин выделил «хорошую динамику» инвестразвития Самарской области
122
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
4 июня 2021  13:55
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
174
НОЦ «Инженерия будущего» на ПМЭФ-2021 собрал губернаторов регионов и ведущих научных экспертов России
4 июня 2021  12:38
НОЦ «Инженерия будущего» на ПМЭФ-2021 собрал губернаторов регионов и ведущих научных экспертов России
232
В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию
4 июня 2021  11:36
В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию
188
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
4 июня 2021  11:24
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
416
Весь список